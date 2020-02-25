Gözlemevi: Suriye’de en az 20 sivil öldürüldü

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’nin açıklamasına göre, rejimin hava saldırılarında dokuzu çocuk en az 20 sivil öldü. Ayrıca rejim güçlerinin dokuz yıl önce başlayan protestoların kalesi Kafranbel’i geri aldığı açıklandı.
Suriye ordusunun düzenlediği hava saldırılarında en az dokuzu çocuk 20 sivilin hayatını kaybettiğin açıklandı. Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, İdlib'e düzenlenen hava saldırısında hayatını kaybeden altı kişi arasında okul çağında bir çocuğun bulunduğu belirtildi.
Kentin kuzeyindeki Maarat Misrin'de de altısı çocuk olmak üzere 10 sivilin öldüğü açıklandı. İdlib'in kuzeydoğusundaki Binniş kasabasında ise rejim birliklerinin açtığı ateş sonucunda bir anne ve iki çocuğu da aralarında olmak üzere dört kişinin can verdiği belirtildi.
Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ayrıca rejim güçlerinin son 48 saat içinde 19 köy ve kasabayı ele geçirdiğini duyurdu. Bunlar arasında Kafranbel'in Şam'a ilk isyan eden kasabalardan olması nedeniyle sembolik önemi bulunuyor.
Suriye Milli Ordusu Neyrab'ı geri aldı
Türkiye destekli Suriyeli silahlı muhalif gruplar Neyrab kasabasını geri aldıklarını duyurdu. Reuters'e konuşan Suriye Milli Ordusu Sözcüsü Yusuf Hamud "Türk dostlarımızın yardımıyla terörist Rus milislerini geri püskürtüp Serakib'e geçit olan stratejik Neyrab kasabasının kontrolünü tekrar ele geçirdik" dedi. Ajansa konuşan bir Türk güvenlik yetkilisi de Türk ordusunun Suriyeli milislere topçu ateşi ve bomba imha ekipleriyle destek verdiğini söyledi.
Suriyeli isyancıların tarafına geçen eski generallerden Ahmed Rahal da "Neyrab'ın ele geçirilmesi muhalefetin moralini yükseltti ve harekatın bir sonraki hedefi Serakib" diye konuştu.
Save the Children: Okullar çocuklar için güvenli bir liman olmalı
Uluslararası çocukları koruma örgütü Save the Children Suriye'de okulların saldırılardan muaf olması gerektiğini açıkladı. Save the Children Suriye Direktörü Sonia Khush "Okullar çocuklar için bir çatışma alanı olmak bir yana güvenli bir liman olmak zorunda" diye konuştu. Khush "Bugünkü saldırılar, Kuzeybatı Suriye'deki çatışmaların çocuklara ve sivillere şiddetin felaket seviyelerine yükseldiğini gösteriyor. Hiçbir yer güvenli değil, okullar bile" dedi.
Kafranbel'in sembolik önemi
Kafranbel'in geri alınması Suriye'de dokuz yıl önce başlayan ayaklanmanın bastırılması açısından sembolik bir önem taşıyor. 2011 yılında Devlet Başkanı Beşar Esad yönetimine karşı barışçıl bir biçimde başlayan ayaklanmanın ilk günlerinden beri Kafranbel, tüm dünyada protestoların kalesi olarak biliniyordu.
Rejim güçleriyle orduda taraf değiştiren askerler arasında 2012 yılında başlayan çatışmalar sonucunda kasaba hükümetin kontrolünden çıkmıştı. Yaklaşık 20 bin kişinin yaşadığı kasabada 2011 yılında yapılan bir protesto gösterisinde göstericiler "Kahrolsun hükümet ve muhalefet" yazılı bir pankart taşımışlardı. Göstericilerin sadece Şam'ı değil cihatçıları ve Esad'a karşı ayaklanmanın radikalleşmesini de eleştirmesi kamuoyunda ilgi çekmişti. Kasabadaki önde gelen aktivistlerden Read Faris ve Hamud Cüneyt Kasım 2018'de kimliği belirsiz silahlı kişiler tarafından öldürüldü.
AFP, Reuters / EC, GA
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