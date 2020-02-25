Gözlemevi: Suriye’de en az 20 sivil öldürüldü

Suriye ordusunun düzenlediği hava saldırılarında en az dokuzu çocuk 20 sivilin hayatını kaybettiğin açıklandı. Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, İdlib'e düzenlenen hava saldırısında hayatını kaybeden altı kişi arasında okul çağında bir çocuğun bulunduğu belirtildi.

Kentin kuzeyindeki Maarat Misrin'de de altısı çocuk olmak üzere 10 sivilin öldüğü açıklandı. İdlib'in kuzeydoğusundaki Binniş kasabasında ise rejim birliklerinin açtığı ateş sonucunda bir anne ve iki çocuğu da aralarında olmak üzere dört kişinin can verdiği belirtildi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ayrıca rejim güçlerinin son 48 saat içinde 19 köy ve kasabayı ele geçirdiğini duyurdu. Bunlar arasında Kafranbel'in Şam'a ilk isyan eden kasabalardan olması nedeniyle sembolik önemi bulunuyor.

Suriye Milli Ordusu Neyrab'ı geri aldı

Türkiye destekli Suriyeli silahlı muhalif gruplar Neyrab kasabasını geri aldıklarını duyurdu. Reuters'e konuşan Suriye Milli Ordusu Sözcüsü Yusuf Hamud "Türk dostlarımızın yardımıyla terörist Rus milislerini geri püskürtüp Serakib'e geçit olan stratejik Neyrab kasabasının kontrolünü tekrar ele geçirdik" dedi. Ajansa konuşan bir Türk güvenlik yetkilisi de Türk ordusunun Suriyeli milislere topçu ateşi ve bomba imha ekipleriyle destek verdiğini söyledi.

Suriyeli isyancıların tarafına geçen eski generallerden Ahmed Rahal da "Neyrab'ın ele geçirilmesi muhalefetin moralini yükseltti ve harekatın bir sonraki hedefi Serakib" diye konuştu.

Save the Children: Okullar çocuklar için güvenli bir liman olmalı

Uluslararası çocukları koruma örgütü Save the Children Suriye'de okulların saldırılardan muaf olması gerektiğini açıkladı. Save the Children Suriye Direktörü Sonia Khush "Okullar çocuklar için bir çatışma alanı olmak bir yana güvenli bir liman olmak zorunda" diye konuştu. Khush "Bugünkü saldırılar, Kuzeybatı Suriye'deki çatışmaların çocuklara ve sivillere şiddetin felaket seviyelerine yükseldiğini gösteriyor. Hiçbir yer güvenli değil, okullar bile" dedi.

Kafranbel'in sembolik önemi

Suriye: İdlib kırılma noktasına yaklaşıyor Aileler çatışmalardan kaçıyor Suriye birlikleri, ülkenin son isyan kalesinde operasyonlarını yoğunlaştırdı. Bölgedeki süregelen şiddeti ve insanların yerinden edilmesini Birleşmiş Milletler İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, “21'inci yüzyılın en büyük insani felaketi olarak” adlandırdı. Çocuklar ise bu felaketten en çok etkilenenler.

Suriye: İdlib kırılma noktasına yaklaşıyor İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra görülen en büyük göç hareketi Son üç ayda neredeyse 900 bin kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı, Birleşmiş Milletler sözcüsü bu sayının yüzde 80'ini kadınlar ve çocuklar oluşturduğunu söylüyor. Sadece Şubat ayında 300 bin kişi yerinden edildi. Bu durumun İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra görülen en büyük sivil göç hareketini yarattığı belirtiliyor.

Suriye: İdlib kırılma noktasına yaklaşıyor Öldürücü soğuklar Türkiye sınırında karlar altındaki mülteci kamplarında öldürücü soğuklar ve kötü hayat koşulları yedi çocuğun hayatını kaybetmesine neden oldu. Çocuklara yardım örgütü Save The Children, ailelerin ısınabilmek için ne bulursa yaktığını belirtirken örgüt ölü sayısının artabileceği konusunda uyardı.

Suriye: İdlib kırılma noktasına yaklaşıyor Operasyonlar devam ediyor Türk askeri birlikleri, Rusya tarafından desteklenen Suriye ordularının bölgeyi ele geçirmek amacıyla operasyonlarını artırmasıyla çatışmasızlık bölgesi olarak belirlenen bölgeye doğru harekete geçti. 13 Türk askerinin bölgede yaşamını yitirmesinin ardından, ateşkesi sağlamak için atılan diplomatik adımlar hız kesti.

Suriye: İdlib kırılma noktasına yaklaşıyor Varış yeri olmayan yolculuk Esad’ın, Halep kentine kadar uzayan stratejik önemdeki M5 karayolunu geri almak için düzenlediği saldırılar uzun zamandır planlanıyordu. Rusya’nın, Suriye güçlerine bu güzergahdaki kentlerin ele geçirilmesine yardım etmesinin ardından batı Halep’teki çatışma 43 binden fazla insanın Türkiye sınırına doğru harekete geçmesine neden oldu.

Suriye: İdlib kırılma noktasına yaklaşıyor Hedef gözetilmeden düzenlenen saldırılar Birleşmiş Milletler (BM) sözcüsü Rupert Colville, Rusya ve Suriye ordularının kamplara, hastahanelere ve okullara yaptığı saldırıların hepsinin kaza eseri olamayacağı görüşünde. BM'nin verilerine göre bu yılın başından beri bölgede 299 kişi hayatını kaybetti ve can kayıplarının yüzde 93’üne Suriye hükümeti ve müttefiklerinin düzenlediği saldırılar yol açtı.

Suriye: İdlib kırılma noktasına yaklaşıyor Güvenlik arayışı BM Yüksek Komiseri Michelle Bachelet bölgede hiçbir evin artık güvende olmadığını ve kampların da çatışmalardan kaçan binlerce insan için yeterli olmadığını söyledi. Birçok kişi, başka yerlerde şansını denemek için kampları terk ediyor. Bachelet, sivillerin kaçabilmeleri için insani koridorlar oluşturulması gerektiğinin altını çizdi.

Suriye: İdlib kırılma noktasına yaklaşıyor Gidebilecekleri bir yer yok Türkiye’de halihazırda 3 buçuk milyon Suriyeli yaşıyor ve Türkiye, Suriye’den yeni bir göç dalgasını engellemek için sınırları kapattı. Bu durumda İdlib halkının gidebileceği bir yer yok ve kaçanların 500 bini çocuk.



Kafranbel'in geri alınması Suriye'de dokuz yıl önce başlayan ayaklanmanın bastırılması açısından sembolik bir önem taşıyor. 2011 yılında Devlet Başkanı Beşar Esad yönetimine karşı barışçıl bir biçimde başlayan ayaklanmanın ilk günlerinden beri Kafranbel, tüm dünyada protestoların kalesi olarak biliniyordu.

Rejim güçleriyle orduda taraf değiştiren askerler arasında 2012 yılında başlayan çatışmalar sonucunda kasaba hükümetin kontrolünden çıkmıştı. Yaklaşık 20 bin kişinin yaşadığı kasabada 2011 yılında yapılan bir protesto gösterisinde göstericiler "Kahrolsun hükümet ve muhalefet" yazılı bir pankart taşımışlardı. Göstericilerin sadece Şam'ı değil cihatçıları ve Esad'a karşı ayaklanmanın radikalleşmesini de eleştirmesi kamuoyunda ilgi çekmişti. Kasabadaki önde gelen aktivistlerden Read Faris ve Hamud Cüneyt Kasım 2018'de kimliği belirsiz silahlı kişiler tarafından öldürüldü.

AFP, Reuters / EC, GA

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