Gözlemevi: İdlib'de okul saldırısında 8 ölü

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nden yapılan açıklamada Suriye rejim güçlerinin ateşlediği karadan karaya füzenin İdlib'in Sarmin bölgesindeki okula isabet etmesi sonucu en az 8 kişinin öldüğü iddia edildi. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi saldırıda 16 kişinin de yaralandığını duyurdu. Binanın bir bölümünün evsizler tarafından barınak olarak kullanıldığı belirtildi.

Muhaliflerin sivil kurtarma ekibi Beyaz Baretliler isimli grup, ölenlerden dördünün çocuk ikisinin kadın olduğunu açıkladı. Grup, saldırı sırasında okulun öğrenci ve öğretmenlerle dolu olduğunu açıkladı.

Türkiye Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Suriye rejimi İdlib'in Sarmin bölgesindeki bir okulu deprem füzesi ile hedef aldı. Rejimin acımasız, insanlık dışı saldırısında 5 çocuk ve 1 öğretmen hayatını kaybederken, çok sayıda masum sivil de yaralandı" denildi. Bakanlık saldırı sonrası görüntüleri de paylaştı.

Suriye rejimi son dönemde Suriye’de muhaliflerin son kalesi olan İdlib bölgesine saldırılarını artırdı. Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi'nin (OCHA) verilerine göre Suriye'nin kuzey doğusunda Rusya destekli Suriye rejim güçlerinin bombardımanı ve çatışmalar nedeniyle oluşan kitlesel göç sonucunda 12-25 Aralık tarihleri arasında 235 binden fazla kişi yaşadıkları yeri terk etmek zorunda kaldı.

İdlib’de Türkiye ile Rusya'nın arabuluculuğu ile Eylül 2018'de ateşkes sağlanmıştı. Suriye rejimine bağlı güçler 30 Nisan 2019 tarihinde radikal İslamcı milisleri Hama ve İdlib'den çıkarmak için Rusya'nın da desteğiyle operasyon başlatmıştı.

AP, dpa/SSB, HT

©Deutsche Welle Türkçe