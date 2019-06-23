 Gözlemciler: Seçim usulüne uygun gerçekleşti | TÜRKİYE | DW | 23.06.2019

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TÜRKİYE

Gözlemciler: Seçim usulüne uygun gerçekleşti

İstanbul'da sandıklar kapandı, oy verme işlemi sona erdi. Seçimleri gözlemlemek üzere İstanbul’da bulunan yabancı gözlemciler, seçim sürecinin usule uygun bir biçimde gerçekleştiğini söyledi.

Türkei Wahlen in Istanbul (picture-alliance/AA/O. Coban)

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23 Haziran seçimini Avrupa Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nin gözlemcileri de izleyecek. DW Türkçe'ye süreci anlatan AYBYK Seçim Gözlem Daire Direktörü Zikmund, oylar sayılana kadar gözlemin süreceğini aktardı. (19.06.2019)

Yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçiminde sandıkların TSİ 17.00 itibarıyla kapanmasıyla birlikte oy verme işlemi sona erdi.

Oy verme sürecini izlemek üzere İstanbul'da bulunan gözlemciler, seçim sürecinin genel itibarıyla sorunsuz bir biçimde geçtiğini söyledi.

Sandık başında gözlemci olarak hazır bulunan Alman Yeşiller partili milletvekili Margit Stumpp, Alman haber ajansı dpa'ya açıklamalarda bulundu. Stumpp, "Bize seçim listeleri ve süreçle ilgili her şeyin yolunda olduğu bildirildi. Herhangi bir usulsuzlük kulağımıza gelmedi" diye konuştu.

Daha önce birçok kez Türkiye'ye gözlemci olarak giden Stumpp, bu sefer seçim merkezlerini ziyaret etme ve insanlarla diyaloğa girme noktasında hiçbir sorun yaşamadıklarını kaydetti. Vekil, "tatile rağmen dikkate değer bir seçime katılım oranının" sözkonusu olduğunu belirtti.

Avrupa Konseyi'nin 14 kişiden oluşan gözlemci misyonunun lideri Renate Zikmund ise "genele bakıldığında" seçimin şu ana kadar usule uygun bir biçimde gerçekleştiğini kaydetti. Zikmund, "Organizasyon açısından yapılabilecek her şey yapıldı" ifadesini kullandı.

Daha fazlasını okumak için: Avrupalı gözlemciler 23 Haziran'da Türkiye'de

dpa/BÜ,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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