 Gözaltındaki Nuriye Gülmen serbest bırakıldı | TÜRKİYE | DW | 07.07.2018

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

TÜRKİYE

Gözaltındaki Nuriye Gülmen serbest bırakıldı

Ankara'da dün gözaltına alınan akademisyen Nuriye Gülmen bugün serbest bırakıldı. Gözaltı gerekçesinin, eksik ifade nedeniyle hakkında çıkarılan yakalama kararı olduğu belirtildi.

KHK ile görevlerinden ihraç edilen akademisyen Nuriye Gülmen ve ilkokul öğretmeni Semih Özakça geçen yıl açlık grevine başlamıştı.

KHK ile görevlerinden ihraç edilen akademisyen Nuriye Gülmen ve ilkokul öğretmeni Semih Özakça geçen yıl açlık grevine başlamıştı.

Olağanüstü hâl kapsamında çıkarılan KHK ile görevinden ihraç edildiği için 324 gün açlık grevi yapan ve 6.5 ay tutuklu kaldıktan sonra Aralık 2017'de tahliye edilen akademisyen Nuriye Gülmen, dün Ankara'da gözaltına alınmasının ardından bugün serbest bırakıldı.

Gülmen, Ankara'da havalimanından çıkışı sırasında servis aracından indirilerek gözaltına alınmıştı. Akademisyen bu gelişmeyi Twitter'dan "Arama kararım olduğu söylenerek belko'dan indirildim. Karakola götürülüyorum" yazarak duyurmuştu.

Gülmen'in avukatlığını yapan Halkın Hukuk Bürosu, müvekillerinin eksik ifade gerekçesiyle hakkında çıkarılan yakalama kararı nedeniyle gözaltına alındığını bildirdi.

Halkın Hukuk Bürosu'nun Twitter'da paylaştığı mesajda, "Müvekkilimiz Nuriye Gülmen ile Asayiş Şubede görüşme yaptık. 2911 sayılı Kanuna muhalefet gerekçesi ile açılan bir davada eksik ifadeden ötürü yakalaması olduğu beyan edilmiştir. Kollarında üst araması yapılırken zor kullanıldığı için sıyrıklar oluşmuş" denildi.

Halkın Hukuk Bürosu, sağlık kontrolünün ardından adliyeye götürülen Gülmen'in verdiği ifade sonrası serbest bırakıldığını duyurdu.

15 Temmuz darbe girişimi sonrası ilan edilen OHAL kapsamında görevinden ihraç edilen akademisyen Gülmen, eğitimci Semih Özakça ile birlikte 9 Kasım 2016'da Ankara'daki Yüksel Caddesi'nde bulunan İnsan Hakları Anıtı önünde eylem başlatmıştı.

11 Mart 2017'de açlık grevine başlayan Gülmen ve Özakça, eylemlerinin 76'ncı gününde tutuklanmıştı.

Cezaevinde de açlık grevine devam eden ve 193 gün tutuklu kalan Gülmen, "terör örgütü üyeliği" ile yargılandığı davada mahkeme tarafından 6 yıl 3 ay hapse mahkûm edildi. Mahkeme, yaklaşık 30 kilo kaybeden Gülmen'i tutuklu bulunduğu süreyi göz önünde bulundurarak adli kontrol şartı ve yurt dışı çıkış yasağı ile tahliye etmişti. Gülmen ve Özakça, eylemlerinin 324'üncü gününde açlık grevine son verme kararı almıştı.

DW/CÖ,ÇÖ

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Nuriye Gülmen gözaltına alındığını duyurdu

KHK ile ihraç edilmesinin ardından 324 gün açlık grevi yapan akademisyen Nuriye Gülmen sosyal medya hesabından gözaltına alındığını duyurdu. (06.07.2018)  

Gülmen ve Özakça açlık grevini sona erdirdi

Olağanüstü Hâl İnceleme Komisyonu’nun işe dönüş taleplerini reddettiği eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça 324 gündür sürdürdükleri açlık grevini sona erdirdi. (26.01.2018)  

Açlık grevinde 300 gün

Nuriye Gülmen ve Semih Özakça, işlerine geri dönmek için başlattıkları açlık grevinde 300'üncü günü geride bıraktı. Eğitimcilerin oturma eylemiyle başlayan hak arayışı sürecinde bugüne kadar yaşananları derledik. (02.01.2018)  

Benzer içerik

Türkei Hungerstreik Nuriye Gülmen & Semih Özakca, Archivbild

Nuriye Gülmen gözaltına alındığını duyurdu 06.07.2018

KHK ile ihraç edilmesinin ardından 324 gün açlık grevi yapan akademisyen Nuriye Gülmen sosyal medya hesabından gözaltına alındığını duyurdu.

Türkei Hungerstreik Nuriye Gülmen & Semih Özakca, Archivbild

Gülmen ve Özakça açlık grevini sona erdirdi 26.01.2018

Olağanüstü Hâl İnceleme Komisyonu’nun işe dönüş taleplerini reddettiği eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça 324 gündür sürdürdükleri açlık grevini sona erdirdi.

Türkei Nuriye Gülmen wurde freigelassen

Açlık grevinde 300 gün 02.01.2018

Nuriye Gülmen ve Semih Özakça, işlerine geri dönmek için başlattıkları açlık grevinde 300'üncü günü geride bıraktı. Eğitimcilerin oturma eylemiyle başlayan hak arayışı sürecinde bugüne kadar yaşananları derledik.

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Gözler yeni mecliste

24 Haziran seçiminin kesin sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte yeni meclisin çalışmasına ilişkin takvim de işlemeye başladı. Yemin töreninin ardından TBMM Başkanı‘nın seçileceği sürece girilecek. 

FOTO-GALERİ

default

Sayılarla Alman Milli Takımı

Dünya Kupası'nın son şampiyonu Almanya, bu turnuvanın da favorilerinden. Daha önce dört kez kupaya uzanan Panzerler'in milli takım tarihindeki çarpıcı istatistikleri derledik. 