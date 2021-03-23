 Gözaltına alınan HDP′li Gergerlioğlu hastaneye kaldırıldı | TÜRKİYE | DW | 02.04.2021

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

TÜRKİYE

Gözaltına alınan HDP'li Gergerlioğlu hastaneye kaldırıldı

Ankara'daki evinde gözaltına alınan HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, adliyedeki işlemleri sırasında rahatsızlandı ve hastaneye kaldırıldı. Oğlu Salih Gergerlioğlu, babasına anjiyo yapılacağını duyurdu.

default

Milletvekilliği düşürüldükten sonra önce TBMM'de, sonra da Halkların Demokratik Partisi (HDP) Genel Merkezi'nde adalet nöbeti tutan HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle kendisine teslim olması için tanınan 10 günlük süre dolunca evine gelen polisler tarafından gözaltına alındı.

Gergerlioğlu'nun gözaltına alındığını oğlu Salih Gergerlioğlu Twitter hesabından "Babamı almaya geldiler" mesajıyla duyurdu. Salih Gergerlioğlu ikinci bir mesajında "Aynı rezalet tekrarlandı. Ayakkabılarını giymesine müsaade etmeden yaka paça çıkardılar. Zorbalığın fotoğrafı" diyerek, babasının eşyalarının fotoğrafını paylaştı.

Salih Gergerlioğlu DW Türkçe'ye gözaltı anını anlatırken, "Babama yaşatılan zorbalığa ailecek tanıklık ettik. Üç kardeşiz. Annem ve hepimiz çok üzgünüz. Evimizden babamızı zorla çıkarmalarına, yaka paça götürmelerine gerek yoktu. Bu dayatmayı kabul etmiyoruz" dedi. Babasının ayakkabısını bile giymesine izin verilmediğini söyleyen Salih Gergerlioğlu, "Alelacele ben getirdim, giysin diye. Yoksa çıplak ayak kalacaktı. Böylesi bir zorbalığın ne anlamı var" diye konuştu.

"Anjiyo olacak"

Evinde gözaltına alındıktan sonra adliyeye götürülen Gergerlioğlu, buradaki işlemleri sırasında rahatsızlandı ve hastaneye kaldırıldı. HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dede, "Bize bilgi vermiyorlar. Öğrenmeye çalışıyoruz, nerde ve nasıl olduğunu" dedi. Gergerlioğlu'nun oğlu Salih Gergerlioğlu da "Babam hastanede. Kalp ve göğüs ağrısından dolayı anjiyo olacak" mesajını Twitter'dan paylaştı.

Ne olmuştu?

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, 2016'da yaptığı sosyal medya paylaşımı nedeniyle Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 21 Şubat 2018'de "örgüt propagandası yapmak" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. 

Gergerlioğlu'na milletvekili seçilmeden önce verilen ceza Yargıtay 16. Ceza Dairesi tarafından onanmıştı. Gergerlioğlu'nun kesinleşen yargı kararı meclise gelmiş, hükmün TBMM Genel Kurulu'nda okunması ile Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düşürülmüştü

Yargıtay'ın hapis cezasını onadığı Gergerlioğlu, "ifade özgürlüğünün ihlal edildiği" gerekçesiyle mart ayı başında Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) bireysel başvuruda bulunmuştu. Gergerlioğlu, avukat Kerem Altıparmak aracılığıyla yaptığı başvuru dilekçesinde ifade özgürlüğünün ve siyasi faaliyette bulunma hakkının ihlal edildiğine dikkat çekerek söz konusu sosyal medya paylaşımında "Kürt sorununun barışçıl yollardan çözümü"nü önerdiğini kaydetmişti.

Vekilliği düşürüldükten sonra TBMM'de "adalet nöbeti" başlatan Gergerlioğlu, polis zoruyla meclisten çıkarılmıştı.

 

Hilal Köylü

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

AYM Gergerlioğlu kararının gerekçesini açıkladı

Anayasa Mahkemesi HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesinin iptal talebiyle yapılan başvuruda aldığı ret kararının gerekçesini açıkladı.  

Benzer içerik

Ömer Faruk Gergerlioglu HDP Abgeordneter

Ömer Faruk Gergerlioğlu AYM'ye başvurdu 23.03.2021

HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, milletvekilliğinin düşürülmesi işleminin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.

Türkei Fotoreportage Institutionen

AYM Gergerlioğlu kararının gerekçesini açıkladı 02.04.2021

Anayasa Mahkemesi HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesinin iptal talebiyle yapılan başvuruda aldığı ret kararının gerekçesini açıkladı.

Türkei Ömer Faruk Gergerlioglu, HDP-Partei

Anayasa Mahkemesi Gergerlioğlu'nun başvurusunu reddetti 31.03.2021

Anayasa Mahkemesi, HDP'li Gergerlioğlu'nun vekilliğini düşürülmesi işleminin iptali için yaptığı başvuruyu reddetti. Gergerlioğlu, DW Türkçe'ye AİHM'e başvuracağını açıkladı.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Ayvatoğlu: En iyi hayatı yaşamaya çalışıyoruz

Lüks yaşam tarzı ve madde kulladığı görüntülerle gündem olan eski AKP'li Kürşat Ayvatoğlu, DW Türkçe’de Nevşin Mengü Soruyor programına katıldı.  

FOTO-GALERİ

default

Dahi ve haylaz – Fotoğraflarla Maradona

Tüm zamanların en büyük futbolcularından efsanevi Arjantinli yıldız Diego Armando Maradona 60 yaşında hayatını kaybetti. Futbol dünyası sihirbazlıkları ve skandallarıyla ünlü futbolcunun yasını tutuyor.  