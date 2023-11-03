Gazeteci Cengiz Erdinç serbest bırakıldı

Dün Balıkesir’de gözaltına alınan Kısa Dalga yazarıgazeteci Cengiz Erdinç, Sulh Ceza Hakimliği tarafından yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gazeteci Cengiz Erdinç, Balıkesir Ayvalık'taki evinde gözaltına alınmıştı. Erdinç’in, gözaltına alındığını haber vermek için aradığı avukat Vural Ergül ile görüşmesinin polis tarafından engellendiği bildirilmişti.

Kısa Dalga'nın haberine göre Cengiz Erdinç gözaltı sürecini, "Önce Ankara'ya götüreceğiz dediler sonra vazgeçtiler" sözleriyle anlattı. Erdinç'in serbest bırakıldıktan sonra, "Sırf gazetecilik yaptığı için Tolga Şardan tutuklandı. Bugün, asıl odaklanmamız gereken şey onu özgürlüğe kavuşturmak" dediği belirtildi.

Erdinç suçlama konusu olarak kendisine sosyal medyada paylaştığı iki tweetin gösterildiğini söyledi. Gazeteci Erdinç X hesabından yaptığı paylaşımda, "Daha önce de yazdım, öncelikle MİT durup durup Erdoğan'a rapor hazırlamıyor, 11 Aralık 2020 tarihinde MİT'te sınır aşanlar da dahil organize suçla ilgili bir birim kuruldu. Peker'in açıklamalarıyla başlayan süreç de dahil pek çok olay ve operasyon bu birimle ilişkili…" ifadesini kullanmıştı. Bu paylaşımının altına da bilginin kaynağı olarak "Polat Safi'nin Milli İstihbarat Teşkilatı 1826-2023 başlıklı kitabı sayfa 416. Bakü'deki Zafer Töreni 10 Aralık 2020'de" diyerek fotoğrafını paylaşmıştı.

Cengiz Erdinç'in Balıkesir Adliyesi'nde avukatları olmadan Ayvalık Cumhuriyet Başsavcılığı’na ifade verdiği öğrenildi. Erdinç ifadesinin ardından adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmişti.

ANKA, DW / HT,BÖ

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