Gözaltına alınan AfD'li milletvekili serbest bırakıldı

Pazartesi günü gözaltına alınan aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) milletvekili Halemba serbest bırakıldı. Halemba hakkında halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı.

Almanya'da gözaltına alınan aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisi Bavyera eyaleti milletvekili Daniel Halemba serbest bırakıldı. Halemba'nın her hafta karakola giderek imza vermesi ve üye olmakla suçlandığı aşırı sağcı öğrenci yapılanmasının üyeleriyle iletişim kurmaması kaydıyla serbest bırakıldığı, bu koşulların ihlali halinde yeniden gözaltına alınabileceği belirtildi.

AfD'li milletvekilinin 2021'den bu yana üyesi olduğu belirtilen "Burschenschaft Teutonia Prag zu Würzburg" adlı öğrenci birliğine ait yerleşkede üzerinde Nazi sloganının ve Halemba’nın adının olduğu bir ziyaretçi defterine el konulduğu; defterin yanı sıra Nasyonal Sosyalizm sembollerinin, antisemitist yazıların, bir cop ve kuru sıkı tabancanın da bulunduğu kaydedildi.

22 yaşındaki Halemba'nın odasında da Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi’nin (NSDAP) liderlerinden olan Heinrich Himmel’in 28.10.1939 tarihli bir emrinin çıktısının yer aldığı bildirildi.

8 Ekim'de Bavyera'da yapılan yerel seçimlerde eyalet meclisine seçilen en genç milletvekili olan Halemba'nın, serbest kalmasının ardından partisinin eyalet meclis grubunun oturumuna katıldığı belirtildi.

dpa,epd/SÖ,TY

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