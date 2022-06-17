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MHP Diyarbakır İl Başkanlık binası
MHP Diyarbakır İl Başkanlık binası Fotoğraf: DHA
PolitikaTürkiye

Görevden alınan MHP Diyarbakır İl Başkanı tutuklandı

Felat Bozarslan
7 saat önce

Milliyetçi Hareket Partisi’nin dün görevine son verilen ve 12 saat sonra gözaltına alınan Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp, “Nitelikli cinsel istismar” iddiasıyla tutuklandı. Savcılık, dosyaya yayın yasağı koydu.

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Miliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, dün Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Diyarbakır il teşkilatının görülen lüzum üzerine feshedildiğini, il başkanlığının da kapatıldığını açıklamıştı. Sürpriz açıklamadan 12 saat sonra 4 yıldır MHP Diyarbakır İl Başkanlığı görevini yürüten ve dün görevden alınan Cihan Kayaalp polis ekiplerince gözaltına alındı.

12 saat sonra gözaltı kararı

Dün saat 22.30 sıralarında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan Kayaalp’in “ihaleye fesat karıştırma”, “şantaj”, “tehdit” suçlarından dolayı gözaltına alındığı iddia edildi. Ancak Kayaalp, bu tür suçlara bakan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü yerine Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürüldü ve işlemleri de burada yapıldı. 

“Nitelikli cinsel istismar”

Bugün öğlen saatlerinde emniyetteki işlemleri tamamlanan Kayaalp, soruşturmanın yürütüldüğü savcılığa getirildi. Savcılıkta ayrıntılı olarak savunması alınan Cihan Kayaalp daha sonra tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği’ne sevk edildi. Burada yeniden sorgulanan Kayaalp, “Nitelikli cinsel istismar” iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kayaalp hakkındaki soruşturma devam ederken mağdurun çocuk olması nedeniyle dosya hakkında gizlilik kararı alındı ve yayın yasağı getirildi. 

Diyarbakır’a Bahçeli adına orman yapmak istemişti

Diyarbakır’da cezaevine konulan Cihan Kayaalp, son 21 yılda Diyarbakır’ı iki kez ziyaret eden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli adına kentte bir hatıra orman yapmak istemiş, bu girişim tepkilere yol açmıştı. Hatıra ormanı projesinin siyasi ve politik bir amacı olmadığını söyleyen Kayaalp ise “Devlet Bahçeli” ismine karşı çıkılmasına tepki göstermişti. 

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