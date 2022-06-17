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MHP Diyarbakır İl Başkanlık binası
MHP Diyarbakır İl Başkanlık binası Fotoğraf: DHA
PolitikaTürkiye

Görevden alınan MHP Diyarbakır İl Başkanı gözaltında

Felat Bozarslan
2 saat önce

MHP'nin görevden alınan Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp, il teşkilatının feshedilmesinden 12 saat sonra gözaltına alındı. Kayaalp, emniyette sorguya alındı.

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Diyarbakır'dan 2018 genel seçimlerinde yüzde 1,38 oy alan Milliyetçi Hareket Partisi'nde (MHP) Perşembe gününden bu yana dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Perşembe günü sabah saatlerinde Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Diyarbakır il teşkilatının görülen lüzum üzerine feshedildiğini, il başkanlığının kapatıldığını açıklamıştı.

Parti kulislerinde Diyarbakır il teşkilatının MHP'nin "Adım adım 2023, il il Anadolu" programına uyum sağlayamadığı için kapatıldığı konuşulurken Diyarbakır'dan bir de gözaltı haberi geldi.

MHP İl Başkanlığı'nın kapatılmasından 12 saat sonra görevden alınan İl Başkanı Cihan Kayaalp düzenlenen bir polis operasyonuyla gözaltına alındı. Kayaalp'in Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi, ancak, soruşturmanın içeriğine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Diyarbakır'a Bahçeli adına orman yapmak istemişti

Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusu devam eden Cihan Kayaalp, son 21 yılda Diyarbakır'ı iki kez ziyaret eden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli adına kentte bir hatıra orman yapmak istemiş, bu girişim tepkilere yol açmıştı. Hatıra ormanı projesinin siyasi ve politik bir amacı olmadığını söyleyen Kayaalp ise "Devlet Bahçeli" ismine karşı çıkılmasına tepki göstermişti.

MHP'ye yakın kaynaklar, Cihan Kayaalp'in 8 Haziran günü genel merkeze çağrıldığı, istifasının istendiği, ancak istifa etmeyi kabul etmediği için il teşkilatının kapatıldığını belirtiyor.

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