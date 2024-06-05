Görevden alınan Akış'a 19 yıl 6 ay hapis cezası

İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılarak yerine kayyum atanan Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış hakkında 2014 yılında açılan davanın 61'inci duruşması bugün Hakkari 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Mahkeme Akış'ı 19 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

Kararın açıklanması öncesinde savunma yapan DEM Partili Akış, "Benim kaçtığıma ilişkin haberleri duydum. Asla kaçma girişiminde bulunmadım. Yaptığım her şeyin arkasındayım. Siyasi olarak ne yapmam gerekiyorsa, onu yaptım. Karşınızda başı dik bir şekilde duruyorum. Barış dedim, kardeşlik dedim, eşitlik dedim, özgürlük dedim. Halen de diyorum. Tüm yaşamımı bunların etrafında ördüm. Tutuklanmaktan, cezaevine girmekten korkmuyorum. Yeniden iddianamenin hazırlanmasını talep ediyorum. Dönemin FETÖ'cü savcısı tarafından hazırlanan iddianame ile yargılanmak istemiyorum" dedi.

Akış savunmasında, "Ben bugüne kadar şerefimle, bu halkın tek kuruşuna dokunmadan görev yaptım. Neden 4 ay önce değil, neden 1 yıl önce değil, neden 4 yıl önce yapılmadı bu yargılama? Bu yargılamanın siyasi olduğunu biliyorum" ifadelerini kullandı.

Akış, Pazartesi günü gözaltına alınmıştı. İçişleri Bakanlığının açıklamasında Akış'ın "Silahlı terör örgütünü yönetmek, silahlı terör örgütüne üye olmak ve örgüt propagandası yapmak" suçlarından yargılandığı belirtilerek, "Silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından" açılan soruşturma kapsamında gözaltına alındığı kaydedilmişti.

Mahkeme salonuna girmeye izin verilmedi

Akış'la beraber 13 kişinin yargılandığı Hakkari 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, 6 avukat katıldı. Duruşmayı izlemek isteyen Demokratik Bölgeler Partisi Eş Genel Başkanları Çiğdem Kılıçgün Uçar ile Keskin Bayındır, DEM Parti milletvekilleri ve partililerin adliye bahçesine girişlerine izin verilmedi. Polis, adliye önünde geniş güvenlik önlemleri alırken, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ve eski DEP Milletvekili Leyla Zana'nın da bugün Hakkari'ye gelecekleri belirtildi. Adliye binasının dışında bekletilen DEM Partili milletvekilleri ile polis görevlileri arasında da zaman zaman tartışma yaşandı.

DEM Parti'den karara tepki

DEM Parti, görevden alınan Hakkari Belediye Başkanı Akış'ın 10 yıldır yargılandığı davada hapis cezasına çarptırılmasına tepki gösterdi. DEM Parti Genel Merkezi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "AKP-MHP'nin talimatlı yargısının hukuku ayaklar altına alan kararları yok hükmündedir" ifadesine yer verildi.

DW, DHA/JD, EC

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