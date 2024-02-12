Gökhan Zan TİP'in Hatay adayı oldu

Türkiye İşçi Partisi (TİP), Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayının Gökhan Zan olduğunu duyurdu. 42 yaşındaki eski milli futbolcu Gökhan Zan'ın, TİP İstanbul İl Başkanlığı binasında yapılan adaylık açıklamasına, Zan'ın yanı sıra TİP İstanbul Milletvekili ve Parti Sözcüsü Sera Kadıgil, TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık ve TİP'in eski milletvekili, sanatçı Barış Atay katıldı.

Toplantıda ilk olarak açıklamalarda bulunan TİP Sözcüsü Sera Kadıgil, "Hatay halkının kendi içinde oluşturduğu ittifak, bize bir isim söyledi. 'Biz bu iki seçenek arasına sıkışmak istemiyoruz, bize bir seçenek sun Türkiye İşçi Partisi' diye bir görev yükledi" ifadelerini kullanan Kadıgil, "Türkiye İşçi Partisi çatısında Hatay halkının ortak adayı olarak" Gökhan Zan'ın ismini açıkladı.

Kadıgil'den sonra mikrofonların başına geçen Gökhan Zan ise, önümüzdeki ay yapılacak olan yerel seçimlerde yeniden CHP adına aday olan mevcut Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a çağrıda bulunarak adaylıktan çekilmesini talep etti. Zan açıklamasında, "Eğer bu yanlıştan dönülürse halkımızı yalnız bırakmamak, yaralarımızı birlikte sarmak için tüm fedakarlıkları yapmaya hazırım, hazırız" ifadelerini kullandı. Konuşmasında CHP yönetimine de seslenen Zan, "Deprem suçlarına adı karışmış birini yeniden aday göstermeniz kabul edilemez. Yaptırdığınız hiçbir anket, enkazda yaşamını yitiren 50 binden fazla canımızın olduğu gerçeğinden daha doğru sonuç vermez. Yapmayın" dedi.

Savaş adaylıktan çekilirse TİP'in tavrı ne olur?

Toplantıya katılan bir gazetecinin, "CHP, Lütfü Savaş'ı değiştirirse adayınızı geri çeker misiniz?" sorusuna yanıt veren Sera Kadıgil, "Bizim attığımız bu adım ne CHP'ye ne Lütfü Savaş'a karşı bir adım. Bizim attığımız adım, AKP'nin rantçı anlayışına ve başka kisveler altında bu rantçı anlayışı sürdüren anlayışa karşı bir adım. Bölmeye, dağıtmaya değil; doğruda birleşmeye gelmek istiyoruz. CHP'li dostlarımız üstlerine düşeni yapıp Hatay halkının sesine kulak verdiğinde biz de üzerimize düşen her şeyi yapmaya hazırız" dedi.

Futbolculuk döneminde Hatayspor, Dardanelspor, Beşiktaş, Gaziantepspor ve Galatasaray formaları giyen Gökhan Zan, 36 kez de Türk A Milli Takımı adına sahaya çıktı. 2023 Genel Seçimleri'nde İYİ Parti'den Hatay Milletvekili Adayı olan Zan parlamentoya seçilememiş ve geçen yıl Aralık ayında partisinden istifa etmişti.

DW / ET,BK

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