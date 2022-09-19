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Gökhan Nuri Bozkır
Gökhan Nuri Bozkır Fotoğraf: DHA
Hukuk ve AdaletTürkiye

Gökhan Nuri Bozkır IŞİD davasından yargılanmak istemiyor

Can Bursalı
3 saat önce

Hablemitoğlu suikastı zanlısı olarak Türkiye’ye getirilen Bozkır, sanığı olduğu IŞİD bağlantılı davadan yargılanmamak için mahkemeye başvurdu.

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Akademisyen Necip Hablemitoğlu'nun öldürülmesiyle bağlantılı soruşturmanın zanlısı olarak Türkiye'ye getirilen Nuri Gökhan Bozkır,sanığı olduğu IŞİD bağlantılı davadan yargılanmak istemiyor. Bozkır'ın avukatı, müvekkilinin IŞİD'e satılan silahlarla ilgili açılan ve kamuyounda "Soğan TIR'ları" olarak bilinen davada hakim karşısına çıkartılmaması için Türkiye'nin de tarafı olduğu Suçluların İadesine Dair Avrupa Sözleşmesi'ni (SİDAS) gerekçe göstererek mahkemeye başvurdu.

Bozkır'ın avukatı, davanın görüldüğü Şanlıurfa 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne yaptığı başvuruda, müvekkili hakkında 16 Mayıs 2019'da "şüphelinin iadesi istemi" olduğunu ve bu istemin Necip Hablemitoğlu suikastıyla ilgili yapıldığını belirtti. Bu nedenle IŞİD'in davasından yargılanamayacağını savunan Bozkır'ın avukatı başvurusunda SİDAS'ın 14. maddesinde yer alan "hususilik ilkesi"ne atıfta bulundu.

Söz konusu maddede "İade edilen şahıs iadeden evvel ika ettiği ve iadeye esas olandan başka bir fiilden dolayı takip veya muhakeme edilemeyeceği gibi bir ceza veya emniyet tedbirinin infazı için tevkif edilemez ve kezalik herhangi bir surette hürriyeti kısılamaz" ifadeleri yer alıyor.

Türkiye'ye getirildiğini Erdoğan duyurmuştu 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nuri Gökhan Bozkır'ın Türkiye'ye getirildiğini 28 Ocak'ta katıldığı bir canlı yayında duyurmuştu.

Erdoğan, "FETÖ'yle irtibatının yanında, DEAŞ (IŞİD) terör örgütüne de silah ve mühimmat temin ettiği bilinen bir isim" diyerek Bozkır'ın Hablemitoğlu suikastının yanı sıra IŞİD'e silah satılmasıyla ilgili de suçlandığını ifade etmişti.

İade talebi Hablemitoğlu soruşturmasından

18 Aralık 2002'de evinin önünde suikasta uğrayarak hayatını kaybedenAnkara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Necip Hablemitoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturma20 yıldır sürüyor. Suikastın zanlılarından olduğu ileri sürülen eski özel kuvvetler mensubu Nuri Gökhan Bozkır, Ocak ayında Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından Ukrayna'dan Türkiye’ye getirildi.

Bozkır, Hablemitoğlu suikastıyla ilgili soruşturma kapsamında Türkiye’ye getirildikten sonra tutuklanarak hapishaneye konuldu. Soruşturmanın devam ettiği suikastla ilgili henüz iddianame hazırlanmadı.

Soğan TIR'ları yakalanınca Ukrayna'ya kaçmıştı

Kamuoyunda "Soğan TIR'ları" olarak bilinen soruşturma, 8 Eylül 2015'te Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde soğan yüklü görünen TIR'ların içinde, IŞİD'e götürülen bomba mühimmatlarının bulunmasıyla başlamıştı. TIR'ların içinde, 6 bin 375 kilo patlayıcının soğan çuvallarının içine saklanarak IŞİD'e götürüldüğü belirlenmiş ve soruşturma başlatılmıştı. Bozkır, bu soruşturmanın başlamasının ardından Ukrayna'ya kaçmıştı.

Soruşturmanın sonunda 23 kişiye dava açılmış ve davadan 8 Şubat 2019'da karar çıkmıştı. 20 sanığa çeşitli cezalar verilirken Nuri Gökhan Bozkır ve iki sanığın dosyası firari oldukları gerekçesiyle ayrılmıştı. Ayrılan dosyanın duruşması Kasım ayında görülecek.

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