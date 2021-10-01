 Gökçek hakkındaki Gülen medyası soruşturmasında takipsizlik kararı | Türkiye | DW | 01.02.2022

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Türkiye

Gökçek hakkındaki Gülen medyası soruşturmasında takipsizlik kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Gülen medyasına reklam ödemesi yaptığını kabul eden Ankara Eski Büyükşehir Belediye Melih Gökçek hakkında yürütülen soruşturmada takipsizlik kararı verdi.

Melih Gökçek, Ex- Oberbürgermeister von Ankara / Türkei

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi, CHP Ankara Milletvekili Murat Emir ve dört vatandaşın Melih Gökçek hakkında yaptığı suç duyurularını birleştirerek, dosyaya ilişkin kararını verdi. Başsavcılık, Gökçek hakkında Gülen yapılanmasına üye olma ve propagandasını yapma suçlamaları ile ilgili kovuşturmaya yer olmadığına kararı verdi. Kararda, devletin resmi kurumları tarafından Gülen yapılanmasının 17/25 Aralık sonrasında terör örgütü olarak kabul edilmeye başlandığı ve Gökçek’in bu dönem sonrası bu yapılanmanın karşısında tavır aldığı belirtildi. Kararda, devletin resmi kurumları tarafındanGülen yapılanmasının  17/25 Aralık sonrasında terör örgütü olarak kabul edilmeye başlandığı ve Gökçek’in bu dönem sonrası bu yapılanmanın karşısında tavır aldığı belirtildi. Kararda, terörizmin finansmanı suçunun oluşmadığı, imar ve ihale işlemlerindeki usulsüzlük iddialarına konu eylemlerin ise “görevi kötüye kullanma” suçu kapsamında değerlendirilmesi gerektiğine hükmedildi. Gülen yapılanmasının üyelerinin yöneticiliğini yaptıkları kooperatiflere imar rantı sağlandığı ve bu yolla terör örgütüne finansman sağlandığı suçlamaları ile ilgili özetle şu ifadeler kullanıldı: 

"Şüphelinin belediye başkanı olarak görev yaptığı dönemde; 6415 sayılı Kanun'un 3. maddesinde belirtilen suçların işlenmesinde kullanılacağını bilerek ve isteyerek terör örgütüne fon sağladığına veya örgüt adına fon topladığına, söz konusu imar ve ihale işlemlerinin FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Yardım Etme veya Terörizmin Finansmanını Sağlama kastı ve saikiyle gerçekleştirildiğine dair somut bir delil bulunmadığı, bu nedenle atılı suçun maddi ve manevi unsurlarının gerçekleşmemiş olması nedeniyle terörizmin finansmanı suçunun oluşmadığının kabulünün gerektiği, imar ve ihale işlemlerindeki usulsüzlük iddialarına konu eylemlerin ''Görevi Kötüye Kullanma'' suçu kapsamında değerlendirilmesi gerektiği…”

Emir: Teröre finansman suçundan dava açılmalı

Gökçek hakkında suç duyurusunda bulunan isimlerden birisi olan CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, kararın hukuksuz olduğunu savundu. Emir, AKP tarafından milat kabul edilen 17/25 Aralık sonrasında Gökçek tarafından Gülen medyasına kaynak sağlandığına dikkat çekerek, bunun Gökçek tarafından da itiraf edildiğini hatırlattı. Emir, “Üstelik bu paralar Gökçek’in oluru ile bu kanallara aktarılıyor. Tüm deliller ortadayken başsavcılık, ‘Gökçek, bu suçları işlerken, yaratılan rantın terör suçlarında kullanılacağını bildiğine dair somut delil yok’ diyor. Bu karar tamamen hukuksuzdur” dedi. Başsavcılığın Gökçek hakkında teröre finansman sağlama suçlarından dava açması gerektiğini savunan Emir, “Tüm deliller ortadayken ve üstelik AKP’nin milat kabul ettiği 17-25 Aralık sonrası FETÖ üyelerine sağlanan rantlar ortadayken savcılığın bu hukuksuz kararı, Gökçek’e nasıl bir koruma kalkanının sağlandığının kanıtıdır” ifadesini kullandı.

Eray Görgülü

© Deutsche Welle Türkçe

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