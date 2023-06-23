Göç yasası: Almanya'da hoş geldin kültürü geliştirilmeli

Alman Federal Meclisi'nde bugün onaylanan ve ülkeye nitelikli iş gücü göçünün kolaylaştırılmasını hedefleyen yeni göç yasası, Alman basınında geniş yer alıyor.

Ravensburg kentinde yayımlanan Schwäbische Zeitung, yasanın özellikle iş dünyası açısından büyük önem taşıdığına işaret ediyor:

"İş dünyasında bazı branşlarda nitelikli iş gücü sıkıntısı o kadar büyüdü ki Almanya'nın konumu açısından tehdit oluşturur hale geldi. Birilerinin hoşuna gitsin ya da gitmesin Almanya, yaş piramidi göz önünde bulundurulduğunda artık yurt dışından gelip burada çalışmak isteyenleri gerekli ama can sıkıcı, katlanılacak geçici bir musibet olarak görme lüksüne sahip değil. AB dışındaki ülkelerden burada çalışmaya karar veren insanlar varsa pek çok branş bundan mutluluk duymalıdır. Alman dili ve uçsuz bucaksız bürokrasi de Alman vergi sistemi de iş gücü açısından bir cazibe oluşturmuyor. Alman hükümeti nitelikli iş gücü önündeki engelleri azaltsa iyi eder."

Reutlinger General-Anzeiger gazetesi de çalışma koşullarının iyileştirilmesinin önemini vurguluyor:

"Alman hükümeti nitelikli iş gücü göçünü kalıcı bir şekilde güçlendirmek istiyorsa özellikle de açığın büyük olduğu mesleklerde çalışma koşullarının iyileştirilmesi gerekiyor. Almanya, yabancılara yönelik 'hoş geldin' kültürünü de geliştirmek zorunda. Kulağa yabancı gelen bir isme sahip olmak, örneğin kiralık ev aramada engel olmamalı. Almancanın zorluğu baki, ama 'hoş geldin' kültürü üzerinde çalışabiliriz."

Magdeburg kentinde yayımlanan Volksstimme gazetesi, İçişleri Bakanı'nın yeni yasayı "dünyanın en modern göç yasalarından biri" olarak takdim ettiğini, ancak pek çok açıdan bu coşkuyu paylaşmanın mümkün olmadığını belirtiyor.

"Kabul edilen yasa, göç politikalarında acil ihtiyaç duyulan dönüm noktasını kesinlikle oluşturmuyor. Diplomaların tanınması, eğitimin teşviki gibi konularda katı kuralların yumuşatılması dikkate değer gelişmeler. Ama buna rağmen nitelikli iş gücünün büyük miktarlarda Almanya'ya çekilebileceği şüpheli. Özellikle de Hint-Pasifik bölgesinden yüksek nitelikli iş gücü, Almanya'daki yüksek vergi yükü nedeniyle daha ziyade ABD ve Kanada'yı tercih ediyor. Bu hedef kitlesi için Almanya cazip bir ülke değil. Yasa ayrıca yasa dışı göç sorununu çözmede de yeterli değil. Sınırdan girip ülkede kalma fırsatı varken yasal yollardan başarı şansı düşük katı eleme süreçlerine kim girer ki?"

Koblenz kentinde yayımlanan Rhein-Zeitung ise iltica başvurusunda bulunanlara iş bularak Almanya'da kalma fırsatı tanınmasını olumlu buluyor:

"Nitelikli iş gücü ihtiyacını sayıları oldukça yüksek olan ve halihazırda ülkede bulunan iltica başvurusu yapmış kişiler arasından karşılamak, sadece entegrasyon politikaları değil, ekonomi açısından da iyi bir fikir. Genelde yıllar süren iltica başvuru süreçleri sırasında bu kadar çok insanın hiçbir şey yapmadan oturmasına katlanılamaz. Yeni yasayla iltica sürecinden istihdam piyasasına geçiş imkânı tanınması son derece önemli. Bu imkânın sadece 29 Mart öncesinde Almanya'ya giriş yapmış olanlara tanınması da anlaşılır bir durum. Almanya'nın birdenbire düzensiz göçü yasallaştırdığı izlenimi verilmemeli."

DW/BK,BÖ