 Göç tartışmasında Nazi söylemi | DÜNYA | DW | 15.08.2018

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DÜNYA

Göç tartışmasında Nazi söylemi

Avustralya'da bir senatör, Müslümanların ülkeye girişinin yasaklanmasını istedi. Senatör Anning'in çağrısını Nazi döneminde kullanılan 'nihai çözüm' sözü ile yapması sert eleştirilere yol açtı.

Senatör Fraser Anning

Senatör Fraser Anning

Avustralyalı bir politikacının göçe 'nihai çözüm' bulunmasını ve Müslümanların ülkeye girişinin yasaklanmasını talep etmesi ülkede hararetli bir tartışmaya neden oldu. Queensland Federal Eyaletini temsil eden Senatör Fraser Anning göreve başlama konuşmasında Nazi Almanyası dönemimde kullanılan "nihai çözüm" ifadesine gönderme yapması tepki topladı.

Daha önce sağ popülist 'One Nation' partisinin üyesi olan ve seçime öncelikle çiftçileri temsil eden Avustralya Partisi'nden giren Anning "Ulus olarak, buraya gelmesine izin verilenlerin Avustralya toplumunun genellikle mensubu olduğu Avrupalı ve Hristiyan yapısını yansıtmalarını istemek hakkımızdır" dedi. Anning sözlerini "Buraya gelmek isteyen bize ayak uydurmalı ve entegre olmalıdır. Etnik kültür çeşitliliği tehlikeli boyutlar almaya başladı" cümleleriyle sürdürdü.

Senatör eleştiri oklarının hedefinde

Avustralyalı Senatör Fraser Anning "Müslümanların topluma en az ayak uyduran ve entegre olan kesim olduğu görülüyor. Her Müslüman terörist değildir, ancak günümüzde her terörist Müslüman çıkıyor. Bu durumda neden daha fazla Müslüman getirmek istensin" dedi.

Anning'in sözleri siyasi partilerin temsilcileri tarafından ağır şekilde eleştirildi ve kınandı. Başbakan Malcolm Turnbull, Avustralya'nın dünyanın en başarılı çok kültürlü toplumlarından birini barındırdığını dile getirdi. Anning'in üyesi olduğu partinin sözcüsü Pauline Hanson senatörün sözlerine katılmadıklarını ve "bu sözlerin kendisini bağlamadığını" belirtti.

Fraser Anning eleştirilere aldırmadığını, pişmanlık duymadığını ve kimseden özür dilemeyeceğini açıkladı. Anning 'nihai çözüm' kavramının Nazi Almanya'sında kullanıldığından haberi olmadığını da sözlerine ekledi.

DW,AFP/AG,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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