 Futbolseverlerin gözü Schalke-Galatasaray maçında | SPOR | DW | 06.11.2018

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SPOR

Futbolseverlerin gözü Schalke-Galatasaray maçında

UEFA Şampiyonlar Liginde Schalke Galatasaray'ı ağırlayacak. TSİ 23:00’te başlayacak maç için polis olağanüstü güvenlik önlemleri aldı.

Fussball Champions League Gruppe D l Galatasaray Istanbul - FC Schalke 04 (Getty Images/AFP/B. Kilic)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gözler bu akşam Gelsenkirchen'de oynanacak Schalke-Galatasaray maçında. Son haftalarda toparlanma sürecine giren Schalke'de futbolcular Galatasaray maçı öncesinde kupada ve ligde alınan sonuçlarla güven tazeledi.

Schalke'nin savunma oyuncularından Benjamin Stambouli yaptığı açıklamada, "Başarıyla her şey daha kolay hale geliyor. Kafalarımız rahat" dedi. Maçı kazanacaklarına inandıklarını söyleyen Stambouli, "Kendimize inanmaya devam etmeliyiz. Mental açıdan iyi bir durumdayız ve kaliteli bir takımız" dedi.

Grupta 5 puana sahip Schalke, 4 puanlı Galatasaray'ı mağlup etmesi halinde 8 puana ulaşacak ve gruplardan çıkma yolunda önemli bir avantaj elde edecek.

Schalke Teknik Direktörü Domenico Tedesco ise Galatasaray maçı öncesinde temkinli konuşmayı tercih ederek "Galatasaray çok kaliteli bir takım. Sanırım deplasmanda daha da güçlü" diye konuştu. 

Schalke Teknik Direktörü Tedesco

Schalke Teknik Direktörü Tedesco

Kupada FC Köln'ü eleyen ve Bundesliga'da Hannover'i 3-1 yenen Schalke'de Galatasaray maçı öncesinde moraller yükseldi. Teknik Direktör sezon başındaki moral bozukluğunun yerini iyimserliğe bıraktığını belirtti. Tedesco, "Takımda ruh hali birkaç hafta öncesine göre çok daha iyi. Şimdi bu durumu devam ettirmemiz önemli. Kendimize inanırsak başarıyı da yakalarız" dedi.

Kaleci Fährmann oynamayacak

Schalke kalecisi Ralf Fährmann iki buçuk haftalık sakatlığının ardından takıma döndü. Ancak Teknik Direktör Tedesco tecrübeli kaleciyi bu maçta yedek kulübesinde oturtacak. Tedesco, "Kalecimiz düzelme yolunda. Ancak yine de durumu riskli ve biz bu riski göze almak istemiyoruz" dedi. Galatasaray maçında Schalke'nin kalesini 22 yaşındaki yedek file bekçisi Alexander Nübel koruyacak.

Galatasaray ile Schalke gruptaki ilk maçında 24 Ekim'de İstanbul'da karşılaşmış ve mücadele 0-0 sona ermişti.

Terim: Kaybedersek ikincilik iddiamız zayıflar

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de maç öncesinde yaptığı açıklamada Schalke maçının önemine işaret ederek "Schalke'nin kaybetmesi halinde iddiası devam eder. Bizim kaybetmemiz halinde ikincilik iddiamız çok zayıflar" diye konuştu.

İki takımın teknik direktörleri, Terim ve Tedesco bir arada

İki takımın teknik direktörleri, Terim ve Tedesco bir arada

Maça ilginin yoğun olması ve Almanya'da yaşayan binlerce Galatasaray taraftarının takımlarını deplasmanda yalnız bırakmaması bekleniyor. Galatasaray taraftarlarına resmi olarak 54 bin biletin 2 bin 900'ü ayrıldı. Ancak sarı-kırmızılı taraftarların sayısının çok daha yüksek olması bekleniyor. 

Güvenlik önlemleri had safhada

Gelsenkirchen polisi maç nedeniyle güvenlik önlemlerini artırdı. Polis güvenlik seviyesini "risk seviyesi yüksek" olarak değerlendiriyor ve buna uygun önlemler alınıyor. Polis, Schalke kulübü ile birlikte taraftarlara yönelik kaleme aldığı açıklamada, stadyum içinde ya da çevresinde yanıcı maddelerden kaçınılmasını ve kullanılmamasını istedi. Açıklamada, taraftarlara şiddetten kaçınma çağrısı yapılarak provokasyonlardan uzak durulması istendi.  

Schalke ile Galatasaray arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta D grubu maçı TSİ 23:00'te başlayacak. Gelsenkirchen'deki Veltins-Arena'da oynanacak olan müsabakayı İskoç hakem William Collum yönetecek. D grubunun diğer maçında Porto, Lokomotiv Moskova'yı ağırlayacak.

dpa /  HT,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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