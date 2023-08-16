  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Güncel Videolar
Öne çıkan konular
Ukrayna Savaşı
Türkiye ekonomisi
Aşırı sıcaklar
FutbolSuudi Arabistan

Futbolda Suudi kulüplerinin transfer çılgınlığı

2 saat önce

Ronaldo, Benzema ve Mane gibi yıldızların ardından Neymar da Suudi Arabistan'ın yolunu tuttu. Suudi ligindeki kulüplerin bu sezon ödediği toplam bonservis ücreti 600 milyon euroyu aştı.

https://p.dw.com/p/4VFMU
El-Hilal formasıyla poz veren Neymar
El-Hilal formasıyla poz veren NeymarFotoğraf: Balkis Press/ABACA/picture alliance

Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun geçen Ocak ayından itibaren El-Nassr forması giymeye başlamasıyla dünya genelinde dikkatleri üzerine çeken Suudi Arabistan futbol ligi, transfer piyasasına damga vurmaya devam ediyor.

Geçmişte dünyaca ünlü futbolcuların son duraklarından biri olarak görülen Suudi Arabistan artık yıldız isimlerin daha genç yaşlarda da tercih ettiği bir adres hâline geldi. Suudi Pro Ligi'ne transfer olan yıldız isimlere son olarak Neymar katıldı. Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jorge Jesus yönetimindeki El Hilal, Brezilyalı futbolcuyu renklerine bağlayarak bir kez daha gözlerin Suudi ligine çevrilmesini sağladı.

Suudi kulübünün 31 yaşındaki oyuncu için, son Fransa şampiyonu Paris Saint Germain'e (PSG) 90 milyon euro bonservis bedeli ödediği bildirildi. Neymar'ın El Hilal'den alacağı yıllık ücretinse 100 milyon euro olduğu iddia ediliyor. Bu sezon El-İttihad'a transfer olan Fransız futbolcular N'Golo Kante ve Karim Benzema'nın da Neymar gibi yıllık 100 milyon euro karşılığında imza ettıkları öne sürülüyor. El-Nassr forması giyen Ronaldo, 200 milyon euroyu bulan meblağ ile dünyanın en çok yıllık ücret ödenen sporcusu olmuştu.

El-Nassr formasıyla Cristiano Ronaldo
Portekizli dünyaca ünlü futbolcu Ronaldo, El-Nassr'ın kaptanlığını yapıyorFotoğraf: - /AFP/Getty Images

Yeni sezonu geçen Cuma günü açan Suudi Arabistan liginde mücadele eden ekiplerin bu sezon transferde bonservise harcadığı toplam meblağ 600 milyon euroyu aştı.

Henüz resmiyet kazanmasa da Merih Demiral'ın İtalyan ekibi Atalanta'dan Suudi kulübü El Ahli'ye transferine de kesin gözüyle bakılıyor. Medyada çıkan haberlere göre, 25 yaşındaki stoper 20 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olacağı El Ahli'de yılda 11 milyon euro kazanacak.

Suudi ligindeki iddialı kulüplerin son büyük transferleri, geldikleri kulüpler ve ödenen bonservis ücretleri şöyle:

El-İttihad:

N'Golo Kante             (Chelsea - Bonservissiz)

Karim Benzema        (Real Madrid - Bonservissiz)

Jota                            (Celtic - 25 milyon pound)

Fabinho                     (Liverpool - 40 milyon pound)

 

El-Ahli:

Edouard Mendy         (Chelsea - 16 milyon pound)

Roberto Firmino        (Liverpool - Bonservissiz)

Riyad Mahrez             (Manchester City - 35 milyon euro)

Allan Saint-Maximin  (Newcastle - 27.2 milyon euro)

Franck Kessie            (Barcelona - 12.5 milyon euro)

Roger Ibanez             (AS Roma - 28.5 milyon euro)

 

El-Nassr:

Marcelo Brozovic      (Inter Milan - 18 milyon euro)

Alex Telles                 (Manchester United - 6 milyon pound)

Seko Fofana              (RC Lens - 25 milyon euro)

Sadio Mane               (Bayern Munich - 40 milyon euro)

 

El-Hilal:

Kalidou Koulibaly     (Chelsea - 17 milyon pound)

Ruben Neves            (Wolverhampton Wanderers - 55 milyon euro)

S. Milinkovic-Savic   (Lazio - 40 milyon euro)

Malcom                     (Zenit Saint Petersburg - 60 milyon euro)

Neymar                     (Paris Saint Germain - 90 milyon euro)

 

El-İttifak:

Moussa Dembele     (Olympique Lyonnais - Bonservissiz)

Jack Hendry              (Club Brugge - 6.9 milyon euro)

Jordan Henderson    (Liverpool - 12 milyon pound)

 

Dünyaca ünlü teknik direktörler

Yıldız futbolcuların yanı sıra birçok ünlü teknik direktör de bu sezon öncesi Suudi Arabistan'ın yolunu tuttu.

El-İttifak kulübü eski Liverpool kaptanı Steven Gerrard'ı takımın başına getirirken bir dönem Beşiktaş'ı da çalıştıran Hırvat teknik adam Slaven Bilic ise El-Fetih'le anlaştı.

Fenerbahçe'den ayrılan Portekizli teknik direktör Jorge Jesus da 2018-2019 sezonundan sonra tekrar El Hilal'i çalıştıracak.

Kendi jenerasyonunun en ümit vadeden teknik adamlarından olan 35 yaşındaki Alman antrenör Matthias Jaissle ise El Ahli'nin başına geçti.

 

DW,AFP,rtr / CÖ,ET

DW Türkçe'ye VPN ile nasıl ulaşabilirim?

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu

Ekrem İmamoğlu İstanbul'da yeniden kazanabilir mi?

Politika3 saat önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Madonna konserinde sanatçıyı gösteren bir video projeksiyonu

Popun Kraliçesi Madonna bitmeyen gençliğin mi peşinde?

Popun Kraliçesi Madonna bitmeyen gençliğin mi peşinde?

Kültür1 saat önce
El-Hilal formasıyla poz veren Neymar

Futbolda Suudi kulüplerinin transfer çılgınlığı

Futbolda Suudi kulüplerinin transfer çılgınlığı

Futbol2 saat önce
Balkonda güneş paneli kullanımı yaygınlaşıyor

Balkonda güneş enerjisi üretimi hesaplı mı?

Balkonda güneş enerjisi üretimi hesaplı mı?

Doğa ve Çevre6 saat önce
17 Ağustos 1999, Sakarya

17 Ağustos depremi: Sorumlular az cezalarla kurtuldu

17 Ağustos depremi: Sorumlular az cezalarla kurtuldu

Hukuk ve Adalet7 saat önce
Fotoğraf: Arşiv

Türkiye'den ödenen "maaş" ile Suriye'den Libya'ya kaçış

Türkiye'den ödenen "maaş" ile Suriye'den Libya'ya kaçış

Politika7 saat önce

Arjantin'de ön seçimleri kazanan Javier Milei kimdir?

Arjantin'de ön seçimleri kazanan Javier Milei kimdir?

Politika15 Ağustos 2023
Ana sayfaya dön