Futbolda Suudi kulüplerinin transfer çılgınlığı

Ronaldo, Benzema ve Mane gibi yıldızların ardından Neymar da Suudi Arabistan'ın yolunu tuttu. Suudi ligindeki kulüplerin bu sezon ödediği toplam bonservis ücreti 600 milyon euroyu aştı.

Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun geçen Ocak ayından itibaren El-Nassr forması giymeye başlamasıyla dünya genelinde dikkatleri üzerine çeken Suudi Arabistan futbol ligi, transfer piyasasına damga vurmaya devam ediyor.

Geçmişte dünyaca ünlü futbolcuların son duraklarından biri olarak görülen Suudi Arabistan artık yıldız isimlerin daha genç yaşlarda da tercih ettiği bir adres hâline geldi. Suudi Pro Ligi'ne transfer olan yıldız isimlere son olarak Neymar katıldı. Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jorge Jesus yönetimindeki El Hilal, Brezilyalı futbolcuyu renklerine bağlayarak bir kez daha gözlerin Suudi ligine çevrilmesini sağladı.

Suudi kulübünün 31 yaşındaki oyuncu için, son Fransa şampiyonu Paris Saint Germain'e (PSG) 90 milyon euro bonservis bedeli ödediği bildirildi. Neymar'ın El Hilal'den alacağı yıllık ücretinse 100 milyon euro olduğu iddia ediliyor. Bu sezon El-İttihad'a transfer olan Fransız futbolcular N'Golo Kante ve Karim Benzema'nın da Neymar gibi yıllık 100 milyon euro karşılığında imza ettıkları öne sürülüyor. El-Nassr forması giyen Ronaldo, 200 milyon euroyu bulan meblağ ile dünyanın en çok yıllık ücret ödenen sporcusu olmuştu.

Portekizli dünyaca ünlü futbolcu Ronaldo, El-Nassr'ın kaptanlığını yapıyor Fotoğraf: - /AFP/Getty Images

Yeni sezonu geçen Cuma günü açan Suudi Arabistan liginde mücadele eden ekiplerin bu sezon transferde bonservise harcadığı toplam meblağ 600 milyon euroyu aştı.

Henüz resmiyet kazanmasa da Merih Demiral'ın İtalyan ekibi Atalanta'dan Suudi kulübü El Ahli'ye transferine de kesin gözüyle bakılıyor. Medyada çıkan haberlere göre, 25 yaşındaki stoper 20 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olacağı El Ahli'de yılda 11 milyon euro kazanacak.

Suudi ligindeki iddialı kulüplerin son büyük transferleri, geldikleri kulüpler ve ödenen bonservis ücretleri şöyle:

El-İttihad:

N'Golo Kante (Chelsea - Bonservissiz)

Karim Benzema (Real Madrid - Bonservissiz)

Jota (Celtic - 25 milyon pound)

Fabinho (Liverpool - 40 milyon pound)

El-Ahli:

Edouard Mendy (Chelsea - 16 milyon pound)

Roberto Firmino (Liverpool - Bonservissiz)

Riyad Mahrez (Manchester City - 35 milyon euro)

Allan Saint-Maximin (Newcastle - 27.2 milyon euro)

Franck Kessie (Barcelona - 12.5 milyon euro)

Roger Ibanez (AS Roma - 28.5 milyon euro)

El-Nassr:

Marcelo Brozovic (Inter Milan - 18 milyon euro)

Alex Telles (Manchester United - 6 milyon pound)

Seko Fofana (RC Lens - 25 milyon euro)

Sadio Mane (Bayern Munich - 40 milyon euro)

El-Hilal:

Kalidou Koulibaly (Chelsea - 17 milyon pound)

Ruben Neves (Wolverhampton Wanderers - 55 milyon euro)

S. Milinkovic-Savic (Lazio - 40 milyon euro)

Malcom (Zenit Saint Petersburg - 60 milyon euro)

Neymar (Paris Saint Germain - 90 milyon euro)

El-İttifak:

Moussa Dembele (Olympique Lyonnais - Bonservissiz)

Jack Hendry (Club Brugge - 6.9 milyon euro)

Jordan Henderson (Liverpool - 12 milyon pound)

Dünyaca ünlü teknik direktörler

Yıldız futbolcuların yanı sıra birçok ünlü teknik direktör de bu sezon öncesi Suudi Arabistan'ın yolunu tuttu.

El-İttifak kulübü eski Liverpool kaptanı Steven Gerrard'ı takımın başına getirirken bir dönem Beşiktaş'ı da çalıştıran Hırvat teknik adam Slaven Bilic ise El-Fetih'le anlaştı.

Fenerbahçe'den ayrılan Portekizli teknik direktör Jorge Jesus da 2018-2019 sezonundan sonra tekrar El Hilal'i çalıştıracak.

Kendi jenerasyonunun en ümit vadeden teknik adamlarından olan 35 yaşındaki Alman antrenör Matthias Jaissle ise El Ahli'nin başına geçti.

DW,AFP,rtr / CÖ,ET

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