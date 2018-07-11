Futbolda gol atma ihtimali en fazla ne zaman?

Dünya Kupası boyunca kimi maçlarda son dakikakalarda atılan goller maçların kaderini değiştirdi. Peki takımlar son dakikalarda daha mı fazla motive oluyor, gol şansı daha mı artıyor? Uzman Prof. Dr. Daniel Memmert, DW'nin sorularını yanıtladı.

DW: Gollerin genellikle maçın son dakikalarında atılma eğilimi var mı? Bu istatistiki olarak doğru bir ifade mi?

Daniel Memmert: Profesyonel futbol liglerinde birçok sezonda atılan golleri araştırırsanız, bir maçın 5 dakikalık blok süreleri arasında bazı değişiklikler görebilirsiniz. Ancak bir maçın mesela 10 ile 15’inci dakikası arasında ile 85 ile 90’ıncı dakikası arasında büyük bir farklılık bulunmuyor. Ve belirtmek gerekir ki betimsel istatistik verilerine göre 90’ıncı dakikadan sonra gol atma ihtimali en düşük seviyededir. Bu muhtemelen genelde üç ile dört dakika arasında verilen ilave süre nedeniyle böyle. Bu süre zarfında bir takımın gol atma ihtimali çok yüksek olmuyor. Ancak herhangi bir dakikada bir takımın gol atma ihtimali başka bir dakikaya göre farklılaşmıyor.

DW: Biz yetişirken ilk gol atıldıktan sonraki 5 dakika içerisinde başka bir golün atılma ihtimalinin çok daha yüksek olduğu söylenirdi. Bu doğru mu?

Bazı araştırmalar bu noktayı analiz ettiler ve bu kesinlikle doğru değil. Eğer bir takım gol attıysa, onların kutlama yaptıklarını, çok iyi konsantre olmadıklarını düşünebilirsiniz ve o sebepten karşı takımın gol atmasının daha kolay olacağını tahmin edebilirsiniz. Ancak istatistiki olarak bu doğru değil. Bununla ilgili başka bir nokta da devre arasından önce atılan golün maçın sonucu açısından önemli olup olmadığıdır. Bu nokta da doğru değil.

DW: Ancak size yemin edebilirim ki bir yorumcunun tam tersini söylediğini duydum! Peki o zaman daha başka hangi teoriler doğru değil?

Bir başka konu da uzmanların, sıradan insanlara göre maçların sonucunu daha iyi tahmin edip etmediği. Bu doğru değil. Futbol ile çok ilgili olan, futbol oynamış ve maçları takip eden birisinin bir maçın sonucunu, sporla hiçbir alakası bulunmayan bir insana göre daha iyi tahmin etme ihtimali bulunmuyor. Ancak futbol uzmanları daha iyi olduklarını düşünüyorlar. Bu kendilerine ve tahminlerine sıradan insanlara göre daha fazla güvendikleri, futbol maçlarının sonuçlarını bilme konusunda iyi olduklarına inandıkları anlamına geliyor. Ve bu da bu insanların karışık olayları tahmin etmede çok da gerçekçi bir bakış açısına sahip olmadıklarını gösteriyor. Ancak sıradan insanların tahminlerinin iyi olup olmadığına dair daha iyi bir hisleri oluyor.

DW: Bu durumda spor bahsi ABD'de yasallaştığına göre belki de oraya gidip kendine fazlasıyla güvenen bir “uzmana” karşı bahis oynamalıyım. Belki biraz para kazanırım?

Biz sadece futbol uzmanlarını değil, aynı zamanda futbol maçlarının sonuçlarını tahmin ederek bahis oynayan insanları da analiz ettik ve bu insanların uzmanlardan veya futbol ile alakası olmayan insanlardan daha iyi olmadığını gördük.

Prof. Dr. Daniel Memmert, Köln'deki Alman Spor Akademisi İdman Bilimi ve Spor Bilişimi Enstitüsü'nün başında bulunuyor.

Conor Dillon

© Deutsche Welle Türkçe