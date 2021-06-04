"Futbolda Şike Kumpası" davasında karar açıklandı

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi "futbolda şike kumpası" davasında kararını açıkladı. Kapatılan Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca 1406 yıl, eski emniyet müdürü Nazmi Ardıç 2412 yıl 10 ay, soruşturma dosyasını hazırlayan polis memuru Lokman Yanık 161 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. İ davanın son duruşmasına Duruşmaya Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç da katıldı.

Kapatılan Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan daha önce hapis cezasına çarptırıldığı için bu suçtan davanın reddine karar verildi. Karaca, 76 kez "Haberleşmenin gizliliğini ihlal", 166 kez "Resmi belgede sahtecilik" ve 91 kez "iftira" suçundan toplamda 1406 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Eski Emniyet Müdürü Nazmi Ardıç, 70 kez "Haberleşmenin gizliliğini ihlal", 135 kez "Resmi belgede sahtecilik", 17 kez "İftira" gibi suçlardan 2 bin 412 yıl 10 ay hapis cezasına mahkum edildi.

Soruşturma dosyasını hazırlayan Lokman Yanık ise "Silahlı terör örgütüne yardım", 91 kez "İftira", "Resmi belgede sahtecilik" gibi suçlardan toplamda 161 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

2016 yılından beri görülen davada 88 sanık yargılanıyordu. Davada, Karaca, Ardıç ve Yanık dışındaki diğer sanıklara da çeşitli suçlardan hapis cezaları verilirken bazıları da beraat etti.

DHA / HT, MK

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