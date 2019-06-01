Futbolcu Jose Antonio Reyes trafik kazasında öldü

Dünyaca ünlü İspanyol futbolcu Jose Antonio Reyes trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi.

Sevilla Kulübü'nden yapılan açıklamada 35 yaşındaki İspanyol futbolcu Jose Antonio Reyes'in trafik kazasında öldüğü bildirildi.

Futbol kariyerine 1999'da memleketi Sevilla'da FC Sevilla Kulübü'nde başlayan Reyes, 25 milyon euroya Arsenal'e transfer oldu. Aynı yıl Arsenal'i şampiyonluğa taşıyan Reyes, sırasıyla Real Madrid, Atletico Madrid, Benfica Lissabon, Espanyol Barcelona'da forma giydi. İspanyol Milli Takımı'nın gözde oyuncularından olan Reyes, 21 kez milli formayla çıktığı sahada ülkesine 4 gol armağan etmişti.

Sevilla Kulübü, ünlü futbolcunun ölüm haberini resmi Twitter hesabından, "Daha kötü bir haberi doğrulayamazdık. Sevilla'nın yıldız oyuncusu Jose Antonio Reyes trafik kazasında vefat etti. Huzur içinde yatsın" ifadeleriyle duyurdu.

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Reuters/TY, BW