Futbol ligleri ne olacak?

TSİ 21.31 FIFA’dan ligler henüz başlamasın uyarısı

FIFA Tıp Komisyonu Başkanı Michel d'Hooghe koronavirüs salgını sırasında liglerin başlatılması halinde salgın riskinin yeniden artacağını söyledi. Tıbbi bakış açısından durumun "çok şüpheli" olduğunu belirten Michel d'Hooghe gelecek haftalarda liglerin yeniden başlamasından mümkün mertebe kaçınılması çağrısında bulundu. Kendisi de doktor olan d'Hooghe, liglerin gelecek sezona hazırlanması tavsiyesinde bulundu. Michel d'Hooghe bunun bir ölüm kalım riski olduğunu belirterek, karşılaşmalara yeniden başlanması konusunda "çok dikkkatli" karar verilmesi konusunda uyardı.

TSİ 21.10 ABD'de vaka sayısı bir milyonu geçti

Johns Hopkins Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre ABD'de koronavirüs bir milyondan fazla kişiye bulaştı. Güncel verileri açıklayan üniversite, vaka sayısının bir milyon iki bin 498 olarak belirlendiğini kaydetti. Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün en etkili olduğu ülke ABD. ABD'de koronavirüs nedeniyle şimdiye kadar 57 binden fazla insan hayatını kaybetti.

TSİ 20.30 Sokağa çıkma kısıtlaması üç gün

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine yeni tip koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında “Sokağa Çıkma Kısıtlaması Genelgesi” gönderdi. Genelge ile büyükşehir statüsündeki 30 il ile Zonguldak’ta 30 Nisan Perşembe günü saat 24.00 ile 03 Mayıs Pazar günü saat 24.00 arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

TSİ 19.03 Türkiye'de 92 kişi daha Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüsle bağlantılı güncel bilgileri paylaştı. Koca, bir gün içerisinde 2 bin 392 yeni vakanın tespit edildiğini, 92 kişinin daha koronavirüsün yol açtığı Covid-19 hastalığı nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu. Böylece toplam vaka sayısı 114 bin 653'e yükselirken, bugüne kadar hayatını kaybedenlerin sayısı ise 2 bin 992 olarak belirlendi. Koronavirüsü yenerek sağlığına kavuşanların sayısı ise 5 bin 18 olarak duyuruldu.

16.33 Fransa Başbakanından koronavirüste ikinci dalga uyarısı

Fransa Başbakanı Edouard Philippe 11 Mayıs’tan itibaren kısıtlamaların gevşetileceği Fransa’da ikinci dalga riski konusunda uyardı. Philippe parlamenterlere seslendiği konuşmasında kısıtlamaların gevşetilmesi esnasında maksimum dikkat gösterilmediği taktirde ikinci dalganın "ciddi" bir risk olduğunu ve sekiz haftadır gösterilen çabalara zarar vererek kısıtlamalara tekrar geri dönülmesine neden olabileceğini söyledi

TSİ 16.12 İngiltere’de 552 kişi daha yaşamını yitirdi

İngiltere’de koronavirüs nedeniyle 552 kişi daha yaşamını yitirdi. Böylece koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 19 bin 301’e yükselmiş oldu. Ölenlerden 38’inin bir sağlık sorunu olduğu belirtildi. Ölenlerin 36 ila 99 yaşları arasında bulunduğu kaydedildi.

TSİ 15.22 Almanya’daki bazı eyaletlerde kilise ve camiler ibadete açılıyor

Almanya’da Mecklenburg-Vorpommern ve Bavyera eyaletlerinde 4 Mayıs’tan itibaren kilise, sinagog ve camilerin ibadete açılabileceği duyuruldu. Mecklenburg-Vorpommern eyaletinde ibadet edecek kişi başına 10 metrekare alan bulunması gerekiyor. Sosyal mesafe kurallarının ibadet ederken geçerli olacağı ve 1,5 metre mesafe bulundurulması gerektiği belirtildi. Ayrıca bir bulaşma durumunda bu kişi ile temas edenlerin belirlenebilmesi için ibadet edenlerin listelerinin yapılması gerektiği açıklandı. Eyalette kilise ve sinagogların hijyen kuralları üzerinde çalıştığı Müslümanları temsil eden İslam Federasyonunun ise camilerde toplu ibadetten şimdilik kaçındığı duyuruldu.

Bavyera eyaletinde ise ibadete katılabilecek kişi sayısı 1,5 metre mesafe bırakmak kaydıyla en fazla 50 kişi olarak açıklandı. İbadetlerin en fazla 60 dakika sürebileceği açıklandı. Koruyucu maske takmak ise zorunlu. Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti'nde de Mayıs ayı başında kilise, cami ve sinagogların temkinli olarak ibadete açılması planlanıyor.

TSİ 15.16 Türkiye’de 120 tutuklu ve hükümlüye koronavirüs tanısı kondu

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 120 tutuklu ve hükümlüye koronavirüs tanısı konulduğunu açıkladı. Gül "4 ayrı cezaevinden 120 tutuklu ve hükümlüye Covid-19 tanısı konuldu, tamamı hastanelerde tedavi altında, sağlık durumları iyi" ifadelerini kullandı.

TSİ 11.57 Robert Koch Enstitüsü’nden sürü bağışıklığı uyarısı

Robert Koch Enstitüsü (RIK) Başkanı Lothar Wieler, “kontrollü sürü bağışıklığı” konusunda uyarıda bulundu. Bunun tehlikeli ve safça olduğunu belirten Wieler, “Bizim için kontrollü sürü bağışıklığı uygulamasına geçmek düşünülemez” dedi. Berlin’de bugün düzenlenen basın toplantısında Wieler, virüsün çok tehlikeli olduğunu vurgulayarak kontrol altına alınmasının zor olduğunu söyledi. Wieler, "Kim sürü bağışıklığı propagandası yapıyorsa, kaç insanı kurban etmeye hazır olduğunu da söylemesi gerekir" dedi. Almanya’nın salgın ile mücadelede bugüne kadar başarı sağladığını kaydeden RKI Başkanı, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymaya devam etmenin önemli olduğunu, bu başarıyı korumak istediklerini dile getirdi.

TSİ 11.39 Rusya’da salgın hızla yayılıyor

Son 24 saat içinde 6 bin 411 yeni vaka tespit edilen Rusya'da koronavirüs vaka sayısındaki en büyük artış kaydedildi. Koronavirüs Kriz Müdahale Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre, toplam vaka sayısı 93 bin 558’e yükseldi. Ülkede COVID-19 nedeniyle 72 kişi daha hayatını kaybetti. Ölü sayısı 867'ye ulaştı.

TSİ 09.41 Avusturya korona önlemlerini gevşetiyor

Avusturya koronavirüs önlemlerini gevşetme sürecinde belli koşullar altında lokantaların 15 Mayıs, otellerin de 29 Mayıs'tan itibaren açılacağını açıkladı. Lokantalarda masa başına çocuklarıyla birlikte dört kişi oturabilecek. Genelde iki kişi arasında geçerli olan bir metrelik mesafe şartı aynı masada oturanlar için aranmayacak. Lokantaların açılış saatleri ilk etapta 06.00-23.00 arasında sınırlandırıldı. Yeni düzenlemeye göre kamuya açık alanlarda on kişiden fazla bir arada bulunamayacak, cenaze törenlerine en fazla otuz kişi katılabilecek. Toplu taşıma araçlarında maske zorunluluğu da devam edecek.

TSİ 07.05 Almanya’da bin 144 yeni vaka tespit edildi

Robert Koch Enstitüsü’nün verilerine göre, Almanya’da vaka sayısı son 24 saat içinde bin 144 artarak, 156 bin 337’ye ulaştı. COVID-19 nedeniyle 163 kişi daha hayatını kaybetti. Böylelikle Almanya’da yaşamını yitirenlerin sayısı 5 bin 913’e yükseldi. Robert Koch Enstitüsü, gece yarısı yayınladığı yazılı açıklamada da, Almanya’da virüsün bulaşma katsayısının hafif artarak, 1,0'a yükseldiğini belirtti. Mart ayı başında 3,0 olan bu katsayı, geçen günlerde 0,9 olarak kaydedilmişti. COVID-19’a yakalanan bir kişinin kaç kişiye virüs bulaştırdığını gösteren bu değerin, salgının kontrol altına alınması için 1,0’in altında olması gerekiyor.

TSİ 05.59 Avustralya’da normalleşme süreci başlıyor

Avustralya’daki bazı eyaletlerde koronavirüs salgını nedeniyle alınan kısıtlamalar gevşetiliyor. Buna göre, ülkedeki 6 bin 700 vakanın yaklaşık yarısının tespit edildiği New South Wales eyaletinde, Cuma gününden itibaren iki yetişkin, bir kişiyi evinde ziyaret edebilecek. Sydney’deki Bondi Beach ile civarındaki iki plaj, ziyaretçilere açılacak. Ülkede yeni vaka sayısındaki artış günde yaklaşık yüzde 1’e düştü. Bir ay önce bu oran yaklaşık yüzde 25’ti. Ülkede COVID-19 nedeniyle 84 kişi yaşamını yitirdi.

TSİ 04.14 Çin’de bir günde sadece altı yeni vaka

Yeni tip koronavirüsün ortaya çıktığı ülke olan Çin’de son bir gün içinde sadece altı yeni vaka tespit edildi. Ulusal Sağlık Komisyonu, bütün yeni vakaların ülke dışından gelenler olduğunu açıkladı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 82 bin 836 olarak kaydedildi.

TSİ 03.00 Almanya’da perakende satışta 50 bin iflas bekleniyor

Almanya’da perakende satış sektöründe, korona krizi nedeniyle 50 bin civarında iflas bekleniyor. Almanya Ticaret Birliği (HDE) Genel Müdürü Stefan Genth, gıda maddeleri satan yerler haricindeki mağaza ve dükkanların yaklaşık dört hafta kapalı kalması nedeniyle sektördeki toplam ciro kaybının 30 milyar euroya ulaştığını söyledi.

DW/JD,BK

© Deutsche Welle Türkçe