Futbol efsanesi Maradona hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü futbolcu Diego Armando Maradona, 60 yaşında hayatını kaybetti. Arjantin medyası, yıldız futbolcunın kalp krizi sonucu öldüğünü aktardı. Maradona, Kasım ayı başında beyninde oluşan bir kan pıhtısı nedeniyle hastaneye kaldırılmış ve ameliyat olmuştu. Ameliyatı başarılı geçtiği belirtilen yıldız futbolcu taburcu edilmişti.

Buenos Aires’deki evinde istirahata çekilen Maradona’nın yaşamını yitirdiğini Arjantin Futbol Federasyonu AFA da doğruladı.

1986’da Dünya Şampiyonluğu unvanı elde eden Maradona futbolu bıraktıktan sonra sağlık sorunlarıyal boğuşmaya başlamıştı. Ünlü futbolcu hepatit olmuş, iki kez kalp krizi geçirmişti. Aşırı kiloları nedeniyle midesinden de ameliyat olan Maradona, uyuşturucu bağımlılığı nedeniyle çok defa tedavi görmüştü.

30 Ekim 1960 tarihinde, Buenos Aires'in güneyindeki yoksul bir mahallede dünyaya gelen Maradona, 17 yaşında Arjantin Milli Takımı’na seçilmiş, ancak dönemin teknik direktörü Luis Cesar Menotti tarafından daha toy olduğu gerekçesiyle kadroya alınmamıştı. Maradona, 1981'de transfer olduğu Boca Juniors'ta şampiyonluk yaşamıştı. 1982-1984 yıllarında İspanya'nın Barcelona takımında top koşturan Arjantinli futbolcu, daha sonra kısa zamanda bir efsaneye dönüştü.

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DW/TY,HS

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