Furkan Vakfı tartışması büyüyor

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Furkan Vakfı üyelerinin, Adana’daki gösterisine polisin sert müdahalesi yoğun tartışmalara neden oldu. İçişleri Bakanlığı polisin müdahalesiyle ilgili olarak soruşturma başlatıldığını açıkladı. Çağdaş Hukukçular Derneği’ne göre ise polisler hakkında işkence suçundan soruşturma açılması gerekiyor.
Furkan Vakfı üyelerinin, Adana’daki gösterisine polisin sert müdahalesi tartışma yarattı.
DW Türkçe'ye konuşan Gazeteci Tolga Şardan polisin talimat almadan bu denli sert müdahalede bulunmasının mümkün olmadığı görüşünde. Pazar günü Adana'da tutuklu sekiz vakıf üyesi için düzenlenen protestoda polisin göstericilere uyguladığı şiddet tepkilere neden olmuştu.
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© Deutsche Welle Türkçe