FT: Türkiye LNG satın almak için ExxonMobil ile görüşüyor

Financial Times'ın haberine göre Türkiye enerjide Rusya'ya bağımlılığını azaltmak için ExxonMobil ile LNG satın almak için görüşmelere başladı.

Financial Times'ın Pazar günkü haberine göre Türkiye, Rus enerjisine olan bağımlılığını azaltmak amacıyla ABD'li enerji devi ExxonMobil ile sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) satın almak için görüşmelere başladı.

Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar FT'ye verdiği mülakatta, Türkiye'nin tek bir ortağa daha az bağımlı olmasını sağlayacak "yeni bir tedarik portföyü" oluşturmaya çalıştığını söyledi.

Alparslan Bayraktar FT'ye verdiği demeçte, Türkiye'nin Exxon ile görüşülmekte olan uzun vadeli bir anlaşma yoluyla yılda 2,5 milyon tona kadar LNG temin edeceğini söyledi. Anlaşmanın on yıllık olabileceğini belirten Bayraktar ticari şartların halen görüşülmekte olduğunu belirtti.

Türkiye'nin Exxon ile üzerinde görüştüğü anlaşma, Avrupa'nın Ukrayna'daki çatışmaya tepki olarak Rus boru hattı gazı ithalatını azaltmak için küresel üreticilerden LNG alımlarını artırması nedeniyle Rusya'nın Avrupa'ya ihracatının düştüğü bir döneme denk geldi. Londra Menkul Kıymetler Borsası Grubu (LSEG) verilerine göre, Rusya'nın Avrupa'ya sıvılaştırılmış doğal gaz ihracatı 2023 yılında yüzde 1,9 düşüşle 15,8 milyon metrik tona geriledi.

Petrol ve doğalgaz kaynakları sınırlı olan Türkiye; Rusya, Azerbaycan ve İran'ın yanı sıra Cezayir, Katar, ABD ve Nijerya'dan ithal edilen LNG'ye büyük ölçüde bağımlı. Türkiye geçen yıl enerji ihtiyacının yüzde 40’ını Rusya’dan karşılamıştı.

Reuters / EC, HT

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