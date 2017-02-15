FT: Suudi Arabistan ile İran arasında üst düzey görüşme

Financial Times’ın haberine göre diplomatik ilişkileri dört yıldır kopuk olan Suudi Arabistan ile İran arasında ilişkileri onarmak için doğrudan bir görüşme gerçekleşti.

Gazetenin haberine göre iki ülkenin üst düzey yetkilileri ilk kez 9 Nisan tarihinde Irak'ın başkenti Bağdat'ta bir araya geldi. Görüşmede, Yemen'de İran'ın desteklediği Husilerin Suudi Arabistan'a düzenlediği saldırılar da ele alındı.

Financial Times'ın üst düzey bir yetkiliden aldığı bilgilere göre görüşme olumlu geçti. Haberde bir Suudi yetkilinin ise İran ile görüşüldüğü yönündeki iddiaları yalanladığı belirtildi.

Irak Başbakanı Mustafa El Kazımi geçen ay Suudi Arabistan'a resmi bir ziyaret düzenlemişti.

Ortadoğu'da nüfuz kazanma mücadelesinde iki rakip olan Suudi Arabistan ile İran arasındaki yakınlaşmaya ilişkin haber, Washington'un İran politikasında değişim sinyalleri vermesinin ardından geldi. Joe Biden yönetimi 2015 yılında İran ile imzalanan ve Donald Trump'ın tek taraflı feshettiği nükleer anlaşmayı yeniden canlandırmak istiyor. Washington, Suudi Arabistan ile İran arasında bir vekalet savaşına sahne olan Yemen'deki savaşın da sona ermesi için taraflara baskı uyguluyor.

Suudi Arabistan Trump'ın 2018 yılında nükleer anlaşmadan çekilme ve İran'a yaptırımlar uygulama kararını desteklemişti. Riyad yeni bir nükleer anlaşmanın daha belirgin hükümlere sahip olması ve İran'ın nükleer füze programının yanı sıra bölgede çeşitli paramiliter güçlere verdiği desteği de hedef alması gerektiğini savunuyor.

Reuters / EC, HT

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