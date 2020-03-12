Frontex Türkiye sınırına konuşlandı

AB Sınır ve Sahil Koruma Dairesi (Frontex), Yunanistan'ın talebi üzerine başlattığı "Meriç 2020 Acil Sınır Müdahale" görevi kapsamında 100 ek personelini Türk-Yunan sınırına gönderdi.

Frontex'e bağlı 22 AB ülkesinden görevlilerin Kestanelik (Kastanies) sınır bölgesinde göreve başladığı bildirildi.

Frontex'ten yapılan açıklamada "Avrupa'nın dört bir yanından görevlilerin varlığı, Avrupa özgürlükler, güvenlik ve hukuk alanının korunmasının, tüm üye ülkeler ve Frontex'in ortak sorumluluğunda olduğu gerçeğinin altını çizmektedir" ifadesine yer verildi.

AFP haber ajansına konuşan Yunan yetkililer, Frontex görevlilerinin Meriç sınırındaki bölgede dikenli tellerin bulunduğu alanda ve "bölgedeki sokaklarda" devriyeye başladığını belirtti.

Frontex'in "Meriç 2020 Acil Sınır Müdahale" ile Ege'de yürüttüğü "Ege 2020 Acil Sınır Müdahale" operasyonlarının iki ay sürmesi öngörülüyor. Operasyonlar gerektiğinde uzatılabilecek.

Bu iki acil müdahale gücünün dışında Frontex'in beş Yunan adasında da 500 personeli bulunuyor.

DW,AFP/BK,TY

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