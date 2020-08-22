Fridays for Future’dan küresel iklim grevi çağrısı

İsveçli Greta Thunberg'in 2018'de başlattığı küresel gençlik iklim hareketi Fridays for Future (Gelecek İçin Cumalar) bugün için dünya genelinde eylem çağrısı yaptı. Yedinci kez yapılan Küresel İklim Grevi çerçevesinde "iklim krizine karşı, dünya liderlerinin acilen somut ve iddialı hedeflerle harekete geçmesini talep etmek üzere" 50 ülkede 700'den fazla noktada reel ve sanal ortamda eylemler düzenlenecek.

"Boş Vaatler İstemiyoruz" (#NoMoreEmptyPromises) sloganı ve etiketiyle düzenlenen eylemlerde hükümetlerin ve iş dünyasının ortaya koyduğu uzun vadeli net sıfır hedefinin belirsiz olduğu ve ciddi boşluklar içerdiğine dikkat çekiliyor.

Fridays for Future hareketi hükümetlerin koyduğu hedeflerin, küresel ısınmayı 1,5° C ile sınırlandırmak için karbon bütçesi dahilinde tutulması gereken kısa vadeli emisyon azaltımlarına yol açmayacağından endişe duyuyor. Hareket uzun vadeli iklim hedefleri yerine somut eylemlere öncelik verilmesini savunuyor.

Fridays for Future korona pandemisi sırasında da karbondioksit salımlarının dünya genelinde arttığını açıkladı.

Hareket adına yapılan açıklamada "İklim krizi, Teksas'ta en az 82 kişinin hayatını kaybettiği kış fırtınasından, Arjantin'de şimdiye kadar 40 bin hektarın yok olduğu ve devam eden orman yangınlarına kadar çeşitli etkileriyle dünyanın birçok yerindeki insanlar ve ekosistemler üzerinde olumsuz etkisini artırıyor" denildi.

DW / EC, TY

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