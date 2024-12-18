Frengi hastalığının kökeni bulundu

Yapılan bir araştırma, çoğunlukla cinsel yolla bulaşan frengi hastalığının Amerika kıtasından Avrupa'ya taşındığını ortaya koydu.

Yapılan bir araştırma, çoğunlukla cinsel temas yoluyla bulaşan bakteriyel enfeksiyon hastalığı frenginin kökeninin Amerika kıtası olduğunu ortaya koydu.

Frengi (sifiliz) hastalığı, Cenevizli kaptan ve kâşif Kristof Kolomb'un 15'inci yüzyılda Amerika'yı keşfedip Avrupa'ya dönmesinden kısa süre sonra Avrupa'da kitlesel olarak yayılmıştı. 1495 yılı başlarında yüksek ölüm oranları ve hayatta kalanlarda bıraktığı ağır fiziksel ve ruhsal hasarla Avrupa'da büyük korkuya yol açan salgın, frenginin tarihteki ilk kanıtıydı.

Alman Max-Planck Enstitüsü önderliğinde yapılan araştırmada, kuzey ve güney Amerika'da Kolomb'un 1492'deki keşif gezisi döneminden kalma iskelet kalıntıları incelendi. Leipzig kentinde sonuçları kamuoyuna bugün sunulan araştırmada, iskelet kalıntılarında bulunan patojen genomların, frenginin Avrupa'ya Amerika'dan geldiğinin kanıtı olduğu kaydedildi.

Araştırma kapsamında eski beş frengi genomuyla Meksika, Şili, Peru ve Arjantin'den eski genomla akraba patojenler yeniden yapılandırılarak analiz edildi. Elde edilen veriler, Amerika kıtasının Kolomb'un keşfi öncesinde de frengi, frambezi ve endemik sifiliz (bejel) ailesinden hastalıkların merkezi konumunda olduğunu ortaya koydu.

O dönemde Amerika'nın yerli halklarının frenginin ilk evresindeki formlarından muzdarip olduğunu belirten araştırmacılar, hastalığın dünyaya yayılmasında ise sömürgecilik döneminde Amerika ve Afrika'ya giden Avrupalıların belirleyici rol oynadığını kaydetti.

AFP/BK,TY

DW Türkçe'ye engelsiz nasıl ulaşabilirim?