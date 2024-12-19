Fransa'yı sarsan tecavüz davasında 51 sanığa hapis

Gisele Pelicot'a tecavüz davasında mahkeme mağdurun eski eşi Dominique Pelicot'u suçlu buldu. Dominique 20 yıl, diğer 50 sanık ise üç ile 15 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

Fransa'da tüm dünyanın yakından izlediği Gisele Pelicot davasında karar çıktı. Ülkenin güneyindeki Avignon'da üç ay süren duruşmaların ardından mahkeme, eşine uyuşturucu vererek onlarca erkeğin tecavüzüne maruz bırakmakla suçlanan Dominique Pelicot'u suçlu buldu.

Hakim, 72 yaşındaki Dominique Pelicot'a üst sınır olan 20 yıl hapis cezası verdi.

Yıllar boyunca eşine gizlice ilaç verip uyuttuğunu, eşine cinsel saldırıda bulunmaları için yabancı erkekleri internet ortamında bulduğunu ve o anları filme aldığını itiraf eden Dominique Pelicot, ailesinden af dilediğini söyledi.

Davada Dominique Pelicot dahil 51 erkek, 10 yıl boyunca Gisele Pelicot'a tecavüz etmekle suçlanıyordu.

"Ağırlaştırılmış tecavüzden" suçlu bulunan diğer sanıklar üç ile 15 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı. Bu süreler savcıların taleplerinin altında oldu. Yaşları 27 ile 74 arasındaki sanıkların çoğunun yanlarında eşyaları ile mahkeme salonuna hapishaneye sevk edilmeye hazır geldikleri görüldü.

Mahkumların karara itiraz etmek için 10 gün süreleri bulunuyor, bir sanık avukatı bu sürede itiraz hakkını kullanıp kullanmamayı değerlendireceklerini söyedi.

Pelicot davasının karar duruşmasına basının ve kamuoyunun ilgisi yoğun oldu Fotoğraf: Alexandre Dimou/REUTERS

Bir aile üyesi aracılığıyla düşüncelerini açıklayan Pelicot çiftinin üç çocuğu "cezaları hafif bulduklarını bu nedenle hayal kırıklığına uğradıklarını" belirtti. Aynı aile yakını çocukların babaları ile görüşmek istemesinin "söz konusu bile olmadığını" söyledi.

Karar duruşması boyunca polis mahkeme salonu önünde geniş güvenlik önlemleri aldı.

Ne olmuştu?

Dominique Pelicot 2020 yılında bir süpermarkette kadınların etek altı fotoğraflarını çekerken yakalanmış; soruşturma kapsamında telefon ve bilgisarayına el koyan polis Gisele Pelicot'a tecavüz edildiğine dair kanıtlara ulaşmıştı.

Fransa'daki dava sürecinin kamuoyuna açık olmasında ısrar eden 72 yaşındaki Gisele Pelicot, cesareti nedeniyle Fransa'da feminist kahraman haline geldi.

AFP,AP / MUK,HS,TY

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