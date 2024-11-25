Fransa'yı sarsan tecavüz davasında 20 yıl hapis talebi

Fransa'yı sarsan toplu tecavüz davasında savcılık, baş sanık Dominique Pelicot için en üst sınır olan 20 yıl hapis cezası talep etti. Avignon'da görülen davada mütalaasını okumaya başlayan Savcı Laure Chabaud, "20 yıl çok fazla; zira kaç yaşında olursanız olun bir hayatın 20 yılı. Ama (20 yıl) hem çok hem de çok az. İşlenen ve tekrarlanan suçların ciddiyeti göz önüne alındığında çok az" dedi.

Fransız savcı, Pelicot'un eylemlerinde "tam sorumluluğu" bulunduğunu vurguladı. Pelicot'nun tatmin arayışının "eşine boyun eğdirme, kendisi açısından en önemli kişiyi sözler ve eylemlerle aşağılama" arzusuyla el ele gittiğini söyledi.

Dominique Pelicot ile yıllar boyunca bilinçsiz hale getirdiği karısına tecavüz etmek için evine çağırdığı 50 erkek hakkında mütalaanın okunmasına çarşamba gününe kadar devam edilecek. Mahkemenin kararını en geç 20 Aralık tarihinde vermesi bekleniyor.

Dominique Pelicot 2011-2020 yılları arasında yaklaşık 10 yıl boyunca karısına düzenli olarak uyku hapı verdiğini ve bilinçsiz olduğu sırada başkalarıyla birlikte tecavüz ettiğini itiraf etmişti. Savcılık tecavüz eylemlerinin sayısının 200'ü bulduğu kanaatinde. Diğer sanıklarla internet forumları üzerinden irtibata geçen Pelicot, tecavüzler sırasında fotoğraf ve görüntü almış ve bunları dijital olarak tasnif etmişti.

2020 yılında Dominique Pelicot, bir süpermarkette kadınların etek altı fotoğraflarını çekerken yakalanmıştı. Olay sonrası başlatılan soruşturma kapsamında Pelicot'un telefon ve bilgisarayına el konulmuş ve polis, bilinci yerinde değilken Gisele Pelicot'a tecavüz edildiğine ilişkin binlerce fotoğraf ve videosuna ulaşmıştı. Dava sürecinin kamuoyuna açık olması için ısrarcı olan 71 yaşındaki Gisele Pelicot, cesareti nedeniyle Fransa'da feminist bir kahraman haline geldi.

DW, AFP/EC, BK

DW Türkçe'ye engelsiz nasıl erişebilirim?