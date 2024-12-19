Fransa'yı sarsan tecavüz davasında 20 yıl hapis cezası

Fransa'da tüm dünyanın yakından izlediği Gisele Pelicot davasında karar çıktı. Ülkenin güneyindeki Avignon'da üç ay süren duruşmaların ardından mahkeme, eşine uyuşturucu vererek onlarca erkeğin tecavüzüne maruz bırakmakla suçlanan Dominique Pelicot'u suçlu buldu.

Hakim, 72 yaşındaki Dominique Pelicot'a üst sınır olan 20 yıl hapis cezası verdi.

Yıllar boyunca eşine gizlice ilaç verip uyuttuğunu, eşine cinsel saldırıda bulunmaları için yabancı erkekleri internet ortamında bulduğunu ve o anları filme aldığını itiraf eden Dominique Pelicot, ailesinden af dilediğini söyledi.

Fransa'daki davada Dominique Pelicot dahil 51 erkek, 10 yıl boyunca Gisele Pelicot'a tecavüz etmekle suçlanıyordu.

"Ağırlaştırılmış tecavüzden" suçlu bulunan diğer sanıklar 5 ila 12 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

Pelicot davasının karar duruşmasına basının ve kamuoyunun ilgisi yoğun oldu Fotoğraf: Alexandre Dimou/REUTERS

Karar duruşması sırasında polis mahkeme salonu önünde geniş güvenlik önlemleri aldı.

Ne olmuştu?

Dominique Pelicot 2020 yılında bir süpermarkette kadınların etek altı fotoğraflarını çekerken yakalanmış; soruşturma kapsamında telefon ve bilgisarayına el koyan polis Gisele Pelicot'a tecavüz edildiğine dair kanıtlara ulaşmıştı.

Fransa'daki dava sürecinin kamuoyuna açık olmasında ısrar eden 72 yaşındaki Gisele Pelicot, cesareti nedeniyle Fransa'da feminist kahraman haline geldi.

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DW / MUK,HS

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