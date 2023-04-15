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Fotoğraf: Moritz Thibaud/ABACA/picture alliance
PolitikaFransa

Fransa'yı ayağa kaldıran emeklilik reformu yasalaştı

35 dakika önce

Cumhurbaşkanı Macron, emeklilik yaşını 62'den 64'e çıkaran ve ülke genelinde uzun süredir kitlesel gösterilere ve grevlere neden olan yasayı imzaladı.

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkede üç aydır yoğun protestolara, grevlere ve sendikaların tepkisine neden olan yasayı imzaladı.

Anayasa Konseyi Cuma günü yasanın emeklilik yaşını 62'den 64'e çıkaran esas  maddesini onaylamış, 6 maddeyi ise tamamen veya kısmen reddetmişti. Bunun ardından çeşitli şehirlerde gece boyunca zaman zaman şiddete dönüşen protestolar düzenlendi. Sendikalar 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda yasaya karşı kitlesel gösteri çağrısında bulundu.

Macron seçmenin hedefinde

Emeklilik reformu Macron'un Cumhurbaşkanlığı koltuğundaki ikinci döneminde yaşadığı en büyük zorluk olurken, yasaya yönelik tepkiler Fransız liderin kamuoyundaki popülaritesini de azalttı.

Reformun Anayasa Konseyi tarafından onaylanmasıyla bazı kentlerde olaylar çıktı.
Reformun Anayasa Konseyi tarafından onaylanmasıyla bazı kentlerde olaylar çıktı.Fotoğraf: Gabriel Gauffre/Le Pictorium/IMAGO

Siyasi gözlemciler Anayasa Konseyi'nin Macron'un istediği yönde verdiği kararı 45 yaşındaki Fransa Cumhurbaşkanı için ancak bir "pirus zaferi", yani bedeli ağır bir zafer olarak değerlendiriyor.

Özellikle yasayı oylama yapılmadan, yasal ancak tartışmalı bir mekanizmayla parlamentodan geçirmesinedeniyle seçmenin büyük tepkisini çeken Macron'un kamuoyundaki görev onayı oranı şimdiye kadarki en düşük seviyesinde. Anketlere göre Fransa halkının üçte ikisi emeklilik yaşının 2 yıl uzatılmasına karşı.

Emeklilik bütçesinde açık

Macron'a göre ise, 2030 yılına kadar yıllık 13,5 milyar euroya ulaşacağı tahmin edilen emeklilik bütçesindeki açık, söz konusu reformu gerekli kılıyor.

Macron Cuma günü yaptığı açıklamada "Rotadan sapmak yok" derken, Başbakan Elisabeth Borne kararın ardından "Kazanan ya da kaybeden yok" şeklinde bir tweet attı.

Sol görüşlü Liberation gazetesi ise bir protesto fotoğrafıyla hazırladığı manşetine "Yenilmedik: Reformun karşıtları silah bırakmayacak" diye yazdı.

Gece boyunca özellikle başkent Paris ile Marsilya ve Toulouse gibi kentlerde göstericileri çöp konteynerlerini yaktı ve kamu binalarını hedef aldı. Rennes kentinde ise protestocular bir polis karakolunun girişini ve bir konferans merkezini ateşe verdi. Polis toplam 112 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Son olarak Perşembe günü yasa onaylanmadan bir gün önce İçişleri Bakanlığı'nın verilerine göre yaklaşık 380 bin kişi sokaklara dökülmüştü. Ortak bir bildiri yayınlayan sendikalar Macron'dan yasayı imzalammasını istemiş, "konunun henüz kapanmadığını" bildirmişti.

Avrupa'da çoğu ülkede emeklilik yaşı 65 ve üzerinde bulunuyor.

AFP / EC, GY

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