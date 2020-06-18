Fransa'nın Türkiye'ye yönelik taciz iddiasında NATO devrede

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Fransa'nın Akdeniz'de bir Türk fırkateyninin Fransız savaş gemisini taciz ettiği yönündeki suçlamasının inceleneceğini açıkladı.

Stoltenberg, "Türk deniz kuvvetlerinin, müttefiklerin Akdeniz'deki denetleme girişimine yanıt vermediği" yönündeki suçlamanın NATO savunma bakanları toplantısında Fransa tarafından gündeme getirildiğini belirterek "Ne olduğuna tam açıklık kazandırmak üzere NATO askeri makamlarının soruşturma başlatacağını" kaydetti.

Fransa, iki Türk fırkateyninin eşlik ettiği Tanzanya bandıralı "Çirkin" adlı kargo gemisini, Libya'ya silah taşıyarak BM'nin silah ambargosunu ihlal ettiği şüphesiyle arama girişiminde bulunulduğunu ve Türk fırkateynlerinin "son derece saldırgan" bir şekilde bu girişimi engellediğini ileri sürmüştü.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg

Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, bugün yaptığı açıklamada 10 Haziran tarihinde yaşanan olayda, Libya'ya silah taşıdığından şüphelenilen "Çirkin" adlı kargo gemisinin transponder sistemini kapatarak kimlik kodu, nihai destinasyonu gibi bilgileri gizlediğini, bunun üzerine Fransız "Courbet" gemisinin NATO görevi kapsamında kargo gemisini denetleme girişiminin Türk fırkateynleri tarafından engellendiğini belirtti. Parly, Türk fırkateynlerinin Fransız savaş gemisi "Courbet"e üç kez "radar aydınlatması" yaptığını belirterek "Türk denizcilerin olay sırasında kurşun geçirmez yelekler giyerek hafif silahlarının arkasında durduğunu" kaydetti.

"Sekiz Avrupalı müttefik açık destek verdi"

Fransa Savunma Bakanı, "bu tür bir davranışın hiçbir gerekçesinin olamayacağını" söyleyerek "Bu çok ciddi olayın üzerine gidilmesi gerekir. Müttefiklerimiz endişemizi paylaşıyor. Çünkü bugün NATO'daki sekiz Avrupalı müttefikimiz bana açık destek verdi" diye konuştu.

Fransa Savunma Bakanı Florence Parly

Reuters ve Fransız Haber Ajansı'na (AFP) dün yansıyan haberlerde ismi açıklanmayan Fransız Savunma Bakanlığı yetkilileri Türk fırkateynlerinin, füze atışı öncesi son uyarı anlamına gelen "radar kilitlemesi" yaptığını belirtmişti. Bugün Savunma Bakanının dile getirdiği suçlamalarda ise "radar kilitlemesi" yerine "radar aydınlatması" ifadesini kullanması dikkat çekti.

Türkiye'den suçlamalara ret

Türkiye ise suçlamaları reddederek Fransa'nın aktardığı şekilde bir olayın yaşanmadığını bildirdi. Reuters haber ajansına konuşan ve ismi verilmeyen bir "üst düzey Türk yetkili", Fransız askerlerinin uluslararası sularda bir Türk gemisini aramaya kalkıştıklarını, buna yetkili olmadıklarını söyledi. Yetkili, Türk fırkateynlerinin provokatif ya da saldırgan bir eylemde bulunmadığının da altını çizdi.

Demirören Haber Ajansı (DHA) da üst düzey bir Türk askeri yetkiliye dayandırdığı haberde, söz konusu Fransız gemisine iddia edilen olay öncesinde yakıt ikmali yapıldığını ve olay esnasında Fransız gemisinin Türk gemisiyle hiçbir muharebe irtibatı kurmadığını bildirdi. Türk askeri kaynak, Fransız gemisinin NATO usullerini ve denizde emniyet kurallarını ihlal edecek şekilde yüksek süratli ve tehlikeli manevra yaptığını belirterek "Fransız gemisi bu yakın ve tehlikeli manevrayı yaparken, ilave seyir güvenliği için Türk harp gemisi tarafından atış kontrol radarı üzerindeki kamera ile gözetlenmiş, ancak hiçbir surette radar ile izleme yapılmamıştır" dedi. Türk yetkili, "20 deniz mili sürat ile deniz emniyetini tehlikeye atacak şekilde bir müttefik harp gemisine yaklaşmak usullere ne kadar uyar?" sorusunu yönelterek konunun NATO askeri makamlarıyla da paylaşıldığını söyledi.



DW,DHA,rtr/BK,EC

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