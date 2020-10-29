 Fransa′nın Nice kentinde bıçaklı saldırı | AVRUPA | DW | 29.10.2020

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AVRUPA

Fransa'nın Nice kentinde bıçaklı saldırı

Fransa'nın Nice kentinde düzenlenen bıçaklı saldırıda üç kişi yaşamını yitirdi.

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Fransız polis yetkilileri, ülkenin güneyindeki Nice kentinde Notre Dame Kilisesi yakınlarında düzenlenen bıçaklı saldırıda üç kişinin yaşamını yitirdiğini, altı kişinin de yaralandığını teyit etti. Daha önce Fransız medyası, kilise yakınlarında bıçaklı saldırı düzenlendiğini duyurmuştu.

Nice Belediye Başkanı Christian Estrosi yaptığı basın açıklamasında, başı kesilerek öldürülen öğretmen Samuel Paty'e işaret ederek, "Kilise içinde öldürülen iki kişi tıpkı öğretmen gibi dehşet verici şekilde öldürüldü" dedi.

Cumhurbaşkanı Macron'un Nice'e gideceği bildirildi

Cumhurbaşkanı Macron'un Nice'e gideceği bildirildi

Nice Belediye Başkanı Estrosi Twitter üzerinden daha önce yaptığı açıklamada da Notre Dame Kilisesi'nin içinde veya yakınında bıçaklı bir saldırı düzenlendiğini belirterek, polisin saldırganı yakaladığını bildirdi. Estrosi, eylemin bir terör saldırısı olduğunu ifade etti.

Bir polis yetkilisi, polis tarafından yakalanmaya çalışılırken yaralanan saldırganın hastaneye kaldırıldığını belirtti. 

AP/JD,GA

© Deutsche Welle Türkçe

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