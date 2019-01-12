 Fransa′nın eski cumhurbaşkanı Chirac öldü | AVRUPA | DW | 26.09.2019

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AVRUPA

Fransa'nın eski cumhurbaşkanı Chirac öldü

Fransa‘nın eski Cumhurbaşkanı Jacques Chirac 86 yaşında hayatını kaybetti. Chirac 1995-2007 yılları arasında cumhurbaşkanlığı görevinde bulunmuştu.

Jacques Chirac Ehemaliger Präsident Frankreich (Getty Images/AFP/M. Bureau)

Fransa’nın eski Cumhurbaşkanı Jacques Chirac hayatını kaybetti. Chirac’ın damadı Frederic Salat-Baroux, AFP haber ajansına verdiği bilgide, eski cumhurbaşkanının aile üyelerinin bulunduğu bir ortamda sabah saatlerinde yaşama veda ettiğini duyurdu.

1995-2007 yılları arasında 12 yıl boyunca Fransa’yı yöneten muhafazakar siyasetçinin en önemli hedeflerinden biri ülkesini küresel bir güç haline getirmekti. Cumhurbaşkanı Chirac, Almanya Başbakanı Gerhard Schröder ile birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nin 2003 yılındaki Irak'ı işgaline karşı direnen bir isim olarak da tarihe geçti. Jacques Chirac'ın halefi Nicolas Sarkozy, ölüm haberinin ardından yaptığı açıklamada, "Hayatımın bir bölümü bugün kayboldu" dedi.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Fransız dostlarımızla Jacques Chirac'ın yasını tutuyoruz. Büyük bir devlet adamını ve Avrupalıyı kaybettik. Irak Savaşı'na karşı duruşu ve Vichy Hükümeti ile Fransız işbirlikçilerin de katkısıyla işlenen Nazi suçlarının açığa çıkarılması için verdiği kararlı mücadele, hatırasını onurlandırıyor" dedi.

AFP / ET,BK

© Deutsche Welle Türkçe

 

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