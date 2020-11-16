 Fransa’nın Dağlık Karabağ’da Rusya ve Türkiye endişesi | AVRUPA | DW | 20.11.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

AVRUPA

Fransa’nın Dağlık Karabağ’da Rusya ve Türkiye endişesi

Fransa, Dağlık Karabağ'da ateşkesin uygulanması için uluslararası denetim istedi. Fransa, Rusya ve Türkiye'nin Batılı güçleri Dağlık Karabağ ile ilgili barış görüşmelerinin dışında bırakmasından endişe ediyor.

default

Dağlık Karabağ ile ilgili diplomasi trafiği devam ederken Batılı ülkeler Dağlık Karabağ’la ilgili sürece dahil olmaya çalışıyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Azerbaycan Cumhurbaşkanı ve Ermenistan Başbakanı ile yaptığı telefon görüşmelerinden sonra Macron'un ofisinden yapılan açıklamada, "Çatışmanın sona ermesi, Dağlık Karabağ halkını korumak ve son haftalarda evlerinden kaçan on binlerce insanın geri dönmesini sağlamak için iyi niyet müzakerelerinin yeniden başlamasına imkan tanımalıdır" denildi.

Fransız cumhurbaşkanlığı yetkilisi gazetecilere yaptığı açıklamada, "Minsk Grubu'nun (ateşkesin) gözetimin tanımlanmasında kendi rolünü oynamasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.    

Aynı yetkili Paris'in mültecilerin dönüşüne izin vermek, özellikle Suriye'den gelen yabancı savaşçıların geri dönüşünü organize etmek ve Dağlık Karabağ'ın statüsü konusunda görüşmeleri başlatmak amacıyla ateşkesin "uluslararası olarak denetlenmesini" istediğini söyledi.

"Rusya tercih yapmalı"

Aynı yetkili şöyle devam etti “Rusların Türklerle olası bir formül ile ilgili görüştüğünü anlıyoruz ki biz bunu istemiyoruz. Bu hassas bölgede rolleri bölmek için Astana’yı (sürecini) tekrarlamak olur” şeklinde konuştu ve devam etti "Bir tarafta Minsk diğer tarafta Astana olamaz. Rusların bir noktada bir tercih yapmaları gerekiyor.”

Moskova, Washington ve Paris ile Dağlık Karabağ anlaşmazlığını denetleyen Minsk Grubu'nun eşbaşkanlığını yaptı, ancak Washington ve Paris Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan'ın bölgedeki altı hafta süren çatışmaları sona erdirmek için imzaladıkları anlaşmaya dahil olmadılar.

Ateşkesten bu yana Rusya, Azerbaycan'ın önemli müttefiki olan ve Minsk grubunu sert şekilde eleştiren Türkiye ile Ankara'nın bölgeye asker göndermesine yol açabilecek görüşmelerde bulundu.

rtr/SSB, HT

© Deutsche Welle Türkçe   

Önerdiğimiz linkler

Putin’den Türkiye’nin Dağlık Karabağ’daki rolüne dair açıklama

Fransa ve ABD'den diplomatların Çarşamba günü Moskova'da yapacağı görüşmeler öncesinde Rusya Devlet Başkanı Putin Türkiye’nin Dağlık Karabağ’daki rolünü netleştirmeye yönelik bir açıklama yaptı.  

Ermenistan: Karabağ'ın statüsü acilen netleştirilmeli

Ermenistan Devlet Başkanı Sarkisyan, Dağlık Karabağ'ın statüsünün acilen netleştirilmesi gerektiğini belirterek bu konuda yetkinin Minsk Grubu'nda olduğunu vurguladı.  

Fransa Türkiye'ye karşı Gümrük Birliği yaptırımı istiyor

Fransa, Ankara'ya karşı yaptırım olarak Gümrük Birliği kartını kullanma planları yapıyor. Fransız medyasındaki haberlere göre Macron, Gümrük Birliği'nin kaldırılması için öneride bulunmaya hazırlanıyor.  

Fransa: Erdoğan'ın açıklamaları şiddet içeriyor

Fransa Dışişleri Bakanı, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "şiddet ve nefret içeren" söylemler kullandığını belirterek Türkiye için olası yaptırımların masada olduğunu belirtti.  

Benzer içerik

Moskau Gespräche zwischen Armenien und Aserbaidschan über Berg-Karabach | Außenminister ohrab Mnatsakanyan

Ermenistan Dışişleri Bakanı’ndan istifa kararı 16.11.2020

Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan istifa etti. Dağlık Karabağ anlaşması ile tepki toplayan Ermenistan hükümeti baskı altında bulunuyor.

Russland Moskau | Russische Sicherheitsratssitzung | Wladimir Putin

Putin’den Türkiye’nin Dağlık Karabağ’daki rolüne dair açıklama 18.11.2020

Fransa ve ABD'den diplomatların Çarşamba günü Moskova'da yapacağı görüşmeler öncesinde Rusya Devlet Başkanı Putin Türkiye’nin Dağlık Karabağ’daki rolünü netleştirmeye yönelik bir açıklama yaptı.

Armenien Proteste gegen den Ministerpräsident Nikol Paschinjan

Ermenistan'da binlerce kişi Dağlık Karabağ anlaşmasını protesto etti 11.11.2020

Ermenistan’da Dağlık Karabağ için ilan edilen ateşkes anlaşmasını protesto eden binlerce kişi, Başbakan Nikol Paşinyan’a istifa çağrısı yaptı. Polis göstericilere müdahale etti.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell

AB'den Türkiye'ye uyarı: Zaman doluyor

Türkiye'ye olası yaptırımların gündeme geleceği Aralık ayındaki AB liderler zirvesi öncesinde Almanya'nın ardından AB de Türkiye'yi uyardı. Josep Borrell, Türkiye'nin tavrında köklü değişiklik beklediklerini söyledi.  

FOTO-GALERİ

Australien: Wegen der Coronakrise geparkte Flugzeuge in Alice Springs

Korona hangi havayolu şirketini ne kadar vurdu?

Seyahat kısıtlamalarınn en çok etkilediği havayolu ulaşımında hangi şirket ne durumda?  