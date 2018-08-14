 Fransa’dan Türkiye’ye “yapısal reform” çağrısı | EKONOMİ | DW | 27.08.2018

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EKONOMİ

Fransa’dan Türkiye’ye “yapısal reform” çağrısı

Paris'te Maliye Bakanı Albayrak'ı ağırlayan Fransa Maliye Bakanı Le Maire, Türkiye ile iş yapacak Fransız şirketlerini ve yatırımcılarını destekleyeceklerini belirterek, Ankara’ya yapısal reform çağrısında bulundu.

Frankreich Paris Fusion Siemens mit Alstom (picture-alliance/abaca/H. Szwarc)

Türkiye Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak Paris'te Fransız mevkidaşı Bruno Le Maire ile bir araya geldi. İki bakanın buluşması her iki ülkenin cumhurbaşkanları arasında 16 Ağustos’ta gerçekleşen telefon görüşmesi sırasında planlanmıştı.

Le Maire ve Albayrak arasında önce baş başa ardından da heyetler arası olmak üzere yaklaşık bir saat süren görüşmelerde öncelikli olarak Türkiye’de döviz kurlarına bağlı kriz, ABD’nin yaptırımları ve İran dosyası ele alındı.

Fransız bakan Le Maire, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, Türkiye’de isktirarın Türkiye, Fransa ve Avrupa açısından önemine dikkat çekti, mevcut durumun en çok “Türk şirketleri ve Türk halkını olumsuz etkilediğini” söyledi. Le Maire, görüşme sırasında Albayrak’ın “Türkiye’de kalıcı büyüme ve uzun vadeli kalkınma için yapısal reformlar gerçekleştirileceği konusundaki iradelerini bir kez daha dile getirdiğini” de belirtti. Fransa’nın bu alana “mutlak öncelik” verilmesini savunduğunu dile getirdi.

Fransız şirketlerine Türkiye güvencesi

Le Maire, Fransa ile Türkiye arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesinden yana olduklarını da aktardı. Fransa’nın Türkiye’de iş yapan Fransız şirketlerini ve Türkiye ile iş yapmak isteyecek mevcut ve potansiyel yatırımcıları desteklemeye devam edeceğini bildirdi. Bu desteği, “ikili ekonomik ve ticari ilişkileri geliştirmenin en iyi yolu” olarak tanımladı. İkili ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi için 1987 yılında imzalanan karşılıklı vergi sözleşmesinin güncellenmesi için girişim başlatıldığını söyledi.

İran dosyası

Fransız bakan, ülkesinin ABD’nin tek taraflı olarak çekildiği İran nükleer anlaşmasına inanmaya devam ettiğini belirterek, ticari ilişkilerde “Fransa ve Avrupa’da stratejik çıkarlar temelinde kurallarını kendilerinin belirleyeceği bağımsız finans kanalları oluşturulabileceği" mesajı da verdi.

Albayrak’tan dolar uyarısı

Albayrak ise görüşme sonrası yaptığı açıklamada ABD’nin yaptırımlarını ön plana çıkardı. Washington tarafından alınan yaptırım kararlarının “küresel ve bölgesel ticareti olumsuz etkileyeceği ve öngörülemeyecek sorunlara neden olabileceği” mesajı verdi, bu kararların “terör, mülteci krizi ve kaotik sorunlar yaratabileceğini” söyledi.

“ABD’nin attığı adımlar Amerika’nın itibarını sarstığı gibi, müttefikleri bünyesinde de kendisini yalnızlaştırıyor” şeklinde konuşan Albayrak, "ABD doları küresel ticarette güvenilir bir enstrüman olma özelliğini kaybediyor, dünya bu yaklaşıma karşı ortak akılla ilerlemekten başka çare görmüyor” ifadelerini kullandı. ABD’nin kararlarına karşı “birlikte hareket etmek önemli” dedi. Fransız mevkidaşı ile ABD’nin hamlelerine karşı Dünya Ticaret Örgütü bünyesinde ortak hareket etmeyi görüştüklerini söyledi.

Türkiye ile AB arasındaki ekonomik ve siyasi ilişkilerin potansiyeline de değinen Albayrak, bu ilişkiler arasında sağlandığını söylediği “sağduyulu” iletişimin “kazan-kazan temelinde bir başka faza taşınması” görüşünü dile getirdi.

Kayhan Karaca

© Deutsche Welle Türkçe

 

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