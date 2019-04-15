 Fransa′dan Notre Dame için mimari yarışma | AVRUPA | DW | 17.04.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

AVRUPA

Fransa'dan Notre Dame için mimari yarışma

Fransa, 850 yıllık Notre Dame'ın yanan kulesi için uluslararası mimarlık yarışması düzenleyecek.

default

Fransa, yangın sonucu kül olan tarihi Notre Dame Katedrali'nin kulesinin yeniden inşaası için uluslararası mimari yarışma düzenleyeceğini duyurdu.

Fransa Başbakanı Edouard Philippe, dünyanın dört köşesinden mimarların Notre Dame için tasarımlarını sunmaya davet edileceğini söyledi. "Bu büyük bir görev ve tarihi bir sorumluluk" diyen Philippe, kulenin aslına uygun bir yapıya mı yoksa yeni bir kuleye mi kavuşacağının yarışma sonucunda belirleneceğini söyledi. 

Paris'in simgelerinden 850 yıllık Notre Dame Katedrali'nde çıkan yangın sonucu 93 metre yüksekliğindeki kule kül olmuştu. Alevler ayrıca katedralin çatısının tamamen çökmesine neden olmuştu.

Frankreich Paris | Zerstörung nach Brand der Kathedrale Notre-Dame de Paris

Beş yıl içinde restorasyon hedefi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarihi katedralin restorasyonunu beş yıl içerisinde tamamlamayı hedeflediklerini duyurmuştu. Restorasyon çalışmaları için işadamları ve şirketlerin de aralarında olduğu çok sayıda bağışçıdan, Fransa'ya yaklaşık 900 milyon euro maddi yardım sözü gelmişti.

400'den fazla itfaiyecinin müdahalesi sonucu söndürülen yangın nedeni henüz tespit edilemedi. Temeli 12'nci yüzyılda atılan ve inşası yaklaşık 200 sene süren katedraldeki yangına ilişkin soruşturmanın sürdüğü belirtiliyor.

Video izle 00:34

Notre Dame Katedrali'nde yangın

DW,AFP/ÖA,JD

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Notre Dame'ın restorasyonu için tüm dünya seferber

Paris'in simgelerinden Notre Dame Katedrali'nde çıkan yangında yapının çatısının ve kulesinin yerle bir olması sonrası yeniden yapılanma çalışmaları için tüm dünyadan destek geliyor. (16.04.2019)  

Notre Dame Katedrali'ndeki yangın söndürüldü

Fransa'nın başkenti Paris'teki Notre Dame Katedrali'nde çıkan yangının tamamen söndürüldüğü açıklandı. Macron, büyük oranda yanan katedralin yeniden inşa edileceğini söyledi. (16.04.2019)  

Konuyla ilgili ses ve video dosyalarımız

Notre Dame Katedrali'nde yangın  

Benzer içerik

Kathedrale Notre-Dame in Paris brennt

Notre Dame Katedrali'nde yangın 15.04.2019

Paris'in simgelerinden Notre Dame Katedrali'nde henüz tespit edilemeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.

Frankreich Paris | Brand der Kathedrale Notre-Dame de Paris

Notre Dame Katedrali'ndeki yangın söndürüldü 16.04.2019

Fransa'nın başkenti Paris'teki Notre Dame Katedrali'nde çıkan yangının tamamen söndürüldüğü açıklandı. Macron, büyük oranda yanan katedralin yeniden inşa edileceğini söyledi.

PK Finanz- und Wirtschaftsminister von Türkei und Deutschland in Berlin

Frankfurter Allgemeine: Cazibesi olmayan damat 17.04.2019

Bugünkü Alman basınında Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Washington'daki ekonomi temasları ve Notre Dame Katedrali'ndeki yangına dair yorumlar ön planda.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Frankreich Paris | Brand der Kathedrale Notre-Dame de Paris (Getty Images/AFP/Y. Herman)

Notre Dame'ın restorasyonu için tüm dünya seferber

Paris'in simgelerinden Notre Dame Katedrali'nde çıkan yangında yapının çatısının ve kulesinin yerle bir olması sonrası yeniden yapılanma çalışmaları için tüm dünyadan destek geliyor.  

FOTO-GALERİ

World Press Photo Contest 2019 | Gewinner Photo of the Year (Getty Images/John Moore)

Dünya Basın Fotoğrafı Ödülleri: 2019'un en çarpıcı kareleri

Dünya Basın Fotoğrafları Ödülleri'nin kazananları arasında yine birbirinden çarpıcı kareler yer aldı.  