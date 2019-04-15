Fransa'dan Notre Dame için mimari yarışma

Fransa, yangın sonucu kül olan tarihi Notre Dame Katedrali'nin kulesinin yeniden inşaası için uluslararası mimari yarışma düzenleyeceğini duyurdu.

Fransa Başbakanı Edouard Philippe, dünyanın dört köşesinden mimarların Notre Dame için tasarımlarını sunmaya davet edileceğini söyledi. "Bu büyük bir görev ve tarihi bir sorumluluk" diyen Philippe, kulenin aslına uygun bir yapıya mı yoksa yeni bir kuleye mi kavuşacağının yarışma sonucunda belirleneceğini söyledi.

Paris'in simgelerinden 850 yıllık Notre Dame Katedrali'nde çıkan yangın sonucu 93 metre yüksekliğindeki kule kül olmuştu. Alevler ayrıca katedralin çatısının tamamen çökmesine neden olmuştu.

Beş yıl içinde restorasyon hedefi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarihi katedralin restorasyonunu beş yıl içerisinde tamamlamayı hedeflediklerini duyurmuştu. Restorasyon çalışmaları için işadamları ve şirketlerin de aralarında olduğu çok sayıda bağışçıdan, Fransa'ya yaklaşık 900 milyon euro maddi yardım sözü gelmişti.

400'den fazla itfaiyecinin müdahalesi sonucu söndürülen yangın nedeni henüz tespit edilemedi. Temeli 12'nci yüzyılda atılan ve inşası yaklaşık 200 sene süren katedraldeki yangına ilişkin soruşturmanın sürdüğü belirtiliyor.

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DW,AFP/ÖA,JD

© Deutsche Welle Türkçe