Fransa’dan koronavirüse karşı bisikletli önlem

Mayıs ayının 11'inden itibaren aşamalı bir normalleşme sürecine girmeye hazırlanan Fransa, kalabalık metro ve otobüsleri rahatlatmak ve trafikteki araç sayısını düşürmek için oldukça yenilikçi bir teşvik programı planlıyor. Kalabalık toplu taşıma araçlarında virüsün bulaşmasının önüne geçmek için elzem olan fiziki mesafenin korunmasının zorluğuna dikkat çeken hükümet, bu sorunu bisiklet kullanımını daha fazla teşvik ederek çözmeyi hedefliyor.

Çevre Bakanı Elisabeth Borne, bisiklet tamiri, geçici bisiklet park yerlerinin inşası ve bisiklete binme dersleri için toplam 20 milyon Euroluk bir planı uygulamaya koyacaklarını açıkladı. Bu çerçevede ülke çapında sokağa çıkma kısıtlamasının sona ereceği 11 mayıs sonrası için bisiklet tamirinde kullanılmak üzere kişi başı 50 euroluk bir yardım da öngörülüyor.

Borne, ayrıca işverenlerin işyerine bisikletle gelen çalışanlarının ulaşım masraflarını 400 euroya kadar karşılamasına olanak verecek bir program üzerinde de çalıştıklarını ifade etti. Çevre Bakanı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Bu sürecin bisiklet kültürüne doğru yeni bir başlangıç olmasını ve bisikletin yeniden açılım sürecinin kraliçesi olmasını istiyoruz" dedi.

"Bisiklet ikinci bir dalgayı önlemeye katkıda bulunabilir"

Bisiklet tamir programını koordine edecek olan Fransa Bisiklet Federasyonu FUB, hükümetin bu amaç için 50 euro değerinde 300 bin çek hazırladığını ve başarılı olması halinde uygulamanın genişletileceğini kaydetti. Federasyon başkanı Olivier Schneider, "Bisiklet kullanımı ikinci bir koronavirüs pandemisini engellemeye katkıda bulunabilir" diye konuştu.

Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo ise twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şehrin en yoğun metro hatları olan 1, 4 ve 13 nolu hatlar boyunca yeni bisiklet şeritlerinin oluşturulacağını söyledi.

dpa/SÖ,TY

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