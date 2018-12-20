 Fransa′dan ABD′ye tepki: Bir günde çekip gidemezsiniz | AVRUPA | DW | 21.12.2018

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AVRUPA

Fransa'dan ABD'ye tepki: Bir günde çekip gidemezsiniz

Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, Suriye'deki Amerikan askerlerini çekeceğini açıklayan ABD Başkanı Donald Trump'ın kararını eleştirdi. Fransız bakan, "Askerlerinizi öyle bir günde çekemezsiniz" dedi.

Fransa Savunma Bakanı Florence Parly

Fransa Savunma Bakanı Florence Parly

ABD'nin Suriye'deki askerlerini çekme kararına Fransa'dan bir tepki daha geldi. Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, RTL radyosuna yaptığı açıklamada, bölgede IŞİD'in mağlup edildiğine dair "analizi paylaşmadıklarını" belirtti. "ABD Başkanı'nın aldığı karar, işleri radikal biçimde değiştirdi" diyen Fransız Bakan, "Bu çok ciddi bir karar. Biz yarım kalan işin tamamlanması gerektiğini düşünüyoruz" diye ekledi. Parly, aksi takdirde IŞİD'in yeniden yapılanabileceğini söyledi.

Fransa, IŞİD'le mücadele amacıyla ABD öncülüğünde kurulan uluslararası koalisyona katılan ülkelerden biri. Fransa Savunma Bakanı, ABD'nin Suriye'deki 2 bin askerini çekme planının bu koalisyon içinde tartışılmadan hayata geçirilmemesi gerektiğini belirtti. Parly, "Askerlerinizi öyle bir günde çekemezsiniz" ifadesini kullandı.

Mattis'e övgü

Parly, ABD Başkanı Donald Trump ile Suriye konusunda yaşadığı görüş ayrılıkları nedeniyle istifasını açıklayan ABD Savunma Bakanı Jim Mattis'i ise "büyük bir asker" olarak tanımladı. Fransız bakan, Mattis ile "ortaklıklarının" bundan sonra da devam edeceğini sözlerine ekledi.

Bölgede savaş uçağı bulunan Fransa'nın, Irak-Suriye sınırında da uzun menzilli topları var. ABD, Fransa'nın Suriye'de özel kuvvetleri de bulunduğunu açıklamıştı. Ancak Paris şu ana kadar bu bilgiyi doğrulamadı.

ABD'nin Suriye'den çekilme kararına daha önce de Fransa'nın AB Bakanı Nathalie Loiseau tepki göstermişti. Bölgede terörle mücadelenin sona ermediğini söyleyen Loiseau, Fransa'nın uluslararası koalisyona katılımını sürdüreceğini belirterek, "Şu an için tabii ki de Suriye'de kalıyoruz" demişti.

DW,AFP,rtr/CÖ,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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