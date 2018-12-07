Fransa'daki "Sarı Yelekliler" protestolarında yüzlerce gözaltı

Fransa'nın başkenti Paris'te süren "Sarı Yelekliler" protestolarında polis, göstericilere biber gazı sıktı. Bir polis sözcüsü, Champs Elysees Bulvarı'nda yaklaşık bin 500 göstericinin bir araya geldiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un protesto edildiği gösterilerde eylemciler "Macron istifa" sloganları attı.

Fransa Başbakan Edouard Phillippe, Cumartesi günü Paris'te 481 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Gözaltına alınanlar arasında maske, çekiç, taş, beyzbol sopası ve sapan taşıyanların olduğu belirtildi. Televizyondan yayınlanan açıklamasında Phillippe, "Bugünün şiddet içermeyen bir gün olması ve hafta başında başlattığımız diyaloğun devam edebilmesi için elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi.

Hafta sonunda ülke çapında 89 bin polis memuru görev yapıyor. Yaklaşık 8 bin polisin görevlendirildiği Paris'teki birçok dükkan, müze, metro istasyonu ve Eyfel Kulesi kapalı kalırken, bazı futbol karşılaşması ve konserler de iptal edildi.

Fransa'da geçen hafta sonunda düzenlenen eylemlerde 22 otomobil ateşe verilmişti. Gösterilerde tarihi Arc de Triomphe de l'Étoile (Zafer Takı) de zarar görmüştü.

Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, Cuma günü yaptığı açıklamada, "Bu son üç haftada, kontrolü kaybedilen bir canavar yaratıldı" diyerek protestoculara karşı "sıfır tolerans" politikası izleyeceklerini söylemişti.

Fransa'daki protestolar, 17 Kasım tarihinde hükümetin akaryakıt zammı planı nedeniyle başlamıştı. Başbakan Phillippe, geçen Salı günü hükümetin akaryakıt zammı planını en az altı aylığına askıya aldığını duyurmuştu. Bir gün sonra da Macron söz konusu zam planının tamamen iptal edildiğini açıklamıştı. Ancak hükümetin attığı geri adıma rağmen eylemlerini sürdüren protestocular; işçi, emekli ve öğrenci hakları dâhil diğer konulardaki taleplerini dile getirmek için gösterilere devam ediyor.

DW,rtr,AFP/BÜ,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe