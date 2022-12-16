Fransa'da yangın: 10 ölü

Fransa'nın Lyon kentindeki Mas du Taureau mahallesinde yedi katlı bir binada çıkan yangında, aralarında yaşları üç ile 15 arasında değişen beş çocuğun da bulunduğu on kişi hayatını kaybetti. Bölge Valiliğinden Cuma günü yapılan açıklamada, dört kişinin hayati tehlikesinin bulunduğu, on kişinin de hafif yaralandığı belirtildi. Yangının çıkış nedeni ise henüz belirlenemedi.

Fransa İçişleri Bakanı Gérald Darmanin, olay yerine hareket etmeden önce yaptığı açıklamada, "Bu bir şok, kurbanların sayısı ürkütücü" dedi.

İtfaiye raporuna göre yangın Cuma gecesi saat 03:00 sularında zemin katta çıktı. Yangına 170 itfaiyeci ve 65 itfaiye aracı müdahalede bulundu. Alevler sabaha karşı söndürülebildi.

Görgü tanıklarından Assed Belal, AFP haber ajansına verdiği demeçte, "Bazı insanlar balkonlarında mahsur kaldı, itfaiyeciler ağaçlar yüzünden zorlandı" dedi. "İnsanların yardım çığlıklarını duydum" diyen Belal, arkadaşlarının, annesinin alevlerden kurtarmak için balkondan attığı yaklaşık on yaşlarında bir çocuğu kurtardıklarını duyduğunu, ancak bu olayı kendi gözleriyle görmediğini anlattı.

Yanan binanın yakınındaki iki okulda, etkilenenlere psikolojik destek sunuldu.

Muhafazakâr Cumhuriyetçi partiden bir milletvekili, geçmişte bölgede sık sık güvenlik sorunları yaşandığına dikkat çekti. Mas du Taureau mahallesi uzun zamandır sosyal sorunlarıyla gündeme geliyordu. Bölgede birkaç yıldır modernizasyon çalışmaları yapılıyor.

AFP/TY,EC