Fransa terörle mücadele için 7 bin asker görevlendiriliyor

Fransa'da bir okula düzenlenen ve bir öğretmenin hayatını kaybettiği İslamcı saldırı sonrasında terörle mücadele için görev yapan asker sayısı 7 bine yükseltildi.

Fransız hükümeti, Arras kentinde dün bir okula düzenlenen İslamcı saldırı sonrasında, ülkede terörle mücadele için görev yapan asker sayısını 7 bine yükseltti. Cumhurbaşkanlığı sarayı Elysée'den yapılan açıklamada, Pazartesi akşamına kadar hedeflenen sayıya ulaşılacağı belirtildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron saldırı sonrasında Arras kentine giderek yerinde bilgi aldı. Arras'ta bir açıklama yapan Macron, bir öğretmenin öldürüldüğü olayın bir İslamcı terör saldırısı olduğunu söyledi ve saldırıyı kınadı.

Saldırgan Rus vatandaşı bir Çeçen

Arras'taki bir liseye dün düzenlenen saldırıda okulda görev yapan 57 yaşındaki bir öğretmen hayatını kaybetmiş, üç kişi de yaralanmıştı.

Çok sayıda görgü tanığı, 20 yaşındaki saldırganın eylemini yaparken tekbir getirdiğini ve "Allahu ekber" diye bağırdığını ifade etti.

Dünkü saldırıda 57 yaşında bir öğretmen hayatını kaybederken üç kişi de yaralandı. Fotoğraf: Pascal Rossignol/REUTERS

Polis çevrelerinden edinilen bilgilere göre, saldırı sonrasında gözaltına alınan zanlı Muhammed M.'in, 5 yaşındayken ailesi ile birlikte Rusya Federasyonu'na bağlı İnguşetya özerk cumhuriyetinden Fransa'ya geldiği belirtildi.

Soruşturmayı yürüten yetkililerin verdiği bilgiye göre giderek radikalleşen saldırgan 2023 yaz aylarından beri iç istihbarattan sorumlu birimler tarafından izleniyordu.

Aile üyeleri dahil 10 kişi gözaltında

Fransa'da dün düzenlenen saldırı ile bağlantılı olarak 10 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. AFP'nin polis çevrelerinden edindiği bilgilere göre, gözaltına alınanlar arasında saldırganın ailesinden de şüpheliler olduğu belirtildi. Bir emniyet kaynağı da gözaltında olanlardan ikisinin Belarus vatandaşı olduğunu aktardı.

Fransa'da alarm seviyesi en yüksek düzeyde

Başbakan Elisabeth Borne, ülkedeki terör tehlikesi için geçerli olan üç aşamalı alarmın en yüksek seviyeye yükseltildiğini duyurdu. Fransa'da en yüksek alarm seviyesi, ülkede düzenlenmesi muhtemel saldırıların engellenmesi için mevcut kapasitelerin artırılmasını ve sorumlu makamların hareket serbestisi ile yetkisinin kapsamının genişletilmesini öngörüyor.

Fransa'da Filistin yanlısı gösterilerde eylemciler ile emniyet güçleri karşı karşıya geldi. Fotoğraf: Dimitar Dilkoff/AFP/Getty Images

Fransa İçişleri Bakanı Gérald Darmanin, Hamas ile İsrail arasındaki çatışmalarla dün yaşanan İslamcı saldırı arasında bir bağlantı bulunduğunu ve bu bağlantının yaşanan olaya neden olduğunu söyledi. Bir televizyon kanalına konuşan İçişleri Bakanı, soruşturması devam eden saldırı hakkında daha fazla bilgi vermedi.

Samuel Paty olayını hatırlattı

Fransa'nın Arras kentindeki lisede bir öğretmenin öldürüldüğü saldırı, 16 Ekim 2020'de düzenlenen ve yine bir öğretmen olan Samuel Paty'nin katledildiği saldırıyı akıllara getirdi. Paty de 2020'de yine İslamcı bir saldırıda hayatını kaybetmiş, saldırganın Çeçenistan kökenli olduğu ortaya çıkmıştı.

AFP / ETO, JD

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