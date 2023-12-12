  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Güncel Videolar
Öne çıkan konular
Deprem ve Türkiye
İklim Zirvesi
Ortadoğu'da savaş
PolitikaFransa

Fransa'da tartışmalı göç yasası meclise takıldı

12 Aralık 2023

Fransa'da Macron hükümetinin tartışmalı göç yasa tasarısı, Ulusal Meclis'te hem sağ hem sol partilerin oylarıyla reddedildi. Tasarıyı sol partiler çok sert, sağ partiler ise çok yumuşak buluyor.

https://p.dw.com/p/4a35b
Fransa'da Ulusal Meclis
Fransa'da Ulusal MeclisFotoğraf: Lewis Joly/AP Photo/picture alliance

Fransa'da hükümetin tartışmalı göç yasa tasarısı Ulusal Meclis'te reddedildi. Yeşiller partisinin tasarının iptali için verdiği önerge, mecliste alışılmadık bir ittifak yaratarak Sol Parti, sağ popülist Ulusal Birlik ve muhafazakar partilerin desteğini aldı. Önergeye 265'e karşı 270 milletvekili destek verdi.

Başlangıçta hem göçmenlerin entegrasyonunu teşvik etmeyi hem de sınır dışıları kolaylaştırmayı hedefleyen tasarı, daha sonra suç işleyen yabancıların daha kolay sınır dışı edilmesi, kaçak göçmenlere sağlık hizmetlerinin sınırlandırılması gibi önlemler eklenerek sertleştirildi. Bu sertleştirmelere sol partilerin yanı sıra iktidar partisi içindeki sol kanattan da eleştiriler geldi. Ancak tasarı, Senato'da çoğunluğa sahip olan sağ partilerin oylarıyla parlamentonun üst kanadında kabul edildi.

Ardından Ulusal Meclis hukuk komisyonu tasarıyı yumuşatan değişiklikler yaptı. Bunun üzerine sağ partilerden eleştiriler geldi. Sağ popülist Marine Le Pen'in Ulusal Birlik partisi, Fransa topraklarında doğan göçmen çocuklarına Fransız vatandaşlığı verilmesi uygulamasına uzun süredir karşı çıkıyor. Mecliste mutlak çoğunluğa sahip olmayan hükümetin, tasarının meclisten geçebilmesi için sağ popülistlerin desteğine ihtiyacı vardı.

Yeşiller tasarıya, sertleştirilen önlemlerin insanlık ve misafirperverlik ilkeleriyle bağdaşmadığı gerekçesiyle karşı çıkarken muhafazakar Cumhuriyetçi Parti yabancı iş gücüne oturum izni verilmesi düzenlemesine karşıydı.

Tasarının Ulusal Meclis'te oylanan son hali, iş gücü açığı bulunan alanlardaki nitelikli göçmenlere geçici oturma izni verilmesini öngörüyor, ancak aynı zamanda daha önce koruma altında olan belirli gruplardaki göçmenlerin sınır dışı edilmesi için hükümete yetki veriyordu.

Tasarının akıbeti ne olacak?

Oylama sonucu Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron'un hükümeti için ağır bir yenilgi olarak değerlendiriliyor. Tasarının meclisten dönmesi sonrasında İçişleri Bakanı Gérald Darmanin'in Macron'a istifasını sunduğu, ancak Cumhurbaşkanı'nın istifayı kabul etmediği bildirildi.

TF1 televizyon kanalına konuşan Darmanin, tasarıyla polis, jandarma, vali ve hakimlere düzensiz göçle mücadelede araçlar sağlamayı hedeflediklerini, meclisteki oylamanın bir yenilgi anlamına geldiğini belirterek "Ancak yasa tasarı metni kurumsal yoluna devam edecek" dedi. Darmanin, bunun için üç seçenek bulunduğunu belirterek bunları "Tasarının durdurulması, Senato'da yeni bir oturum düzenlenmesi ya da Senato ve Ulusal Meclis üyelerinden oluşan ortak bir komisyona havale edilmesi" olarak sıraladı.

Göç yasası reformu, emeklilik reformu sonrasında Macron yönetiminin ikinci büyük reform projesi olma özelliğini taşıyor.

AFP,DW/BK,JD

DW Türkçe'ye VPN ile nasıl erişebilirim?

 

Sonraki bölüme git Bu konuda daha fazla içerik

Bu konuda daha fazla içerik

Fransa Başbakanı Edouard Philippe

Fransa göç politikasını sertleştiriyor

Fransa göç politikasını sertleştiriyor

Fransa Başbakanı Philippe ülkesinin göç politikalarını şekillendirecek 20 maddelik yeni paketi kamuoyuyla paylaştı. Philippe düzenlemeyle göç politikaları üzerindeki kontrolü yeniden sağlamayı hedeflediklerini belirtti.
Politika6 Kasım 2019
Polonya ve Belarus sınırındaki ormanlık alanda bekleyen göçmen grubu - (05.10.2021)

AB sınır dışı işlemlerini hızlandırmayı planlıyor

AB sınır dışı işlemlerini hızlandırmayı planlıyor

Avrupa Birliği (AB) yoğun sığınmacı göçü nedeniyle, Birlik ülkelerinde sığınma başvurusu reddedilenleri daha hızlı bir şekilde geldikleri ülkelere sınır dışı etmek için yollar arıyor.
Göç26 Ocak 2023