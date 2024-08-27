Fransa'da sol ittifak hükümetine ret

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, hükümetin istifasından bir aydan fazla bir süre sonra, Yeni Halk Cephesi (Nouveau Front Populaire, NFP) öncülüğünde oluşacak sol ittifak koalisyonunu reddetti.

Elysée Sarayı'ndan Pazartesi akşamı yapılan açıklamada, Ulusal Meclis'te temsil edilen diğer partilerin olası bir sol ittifak koalisyonuna güven oyu vermeyecekleri belirtilerek, "Dolayısıyla ülkemizin kurumsal istikrarı bu seçeneği tercih etmememizi gerektirmektedir" denildi.

Açıklamada Macron'un, tüm siyasi liderleri "mevcut durumla yüzleşmeye ve sorumluluk almaya çağırdığı" ifade edilirken, Cumhurbaşkanı'nın Sosyalistleri, Yeşilleri ve Komünistleri diğer siyasi partilerle birlikte çalışmaya davet ettiği kaydedildi. Elysée Sarayı'nın açıklamasında, sol ittifaktaki üç partinin adı geçerken sol popülist parti La France Insoumise'den (LFI - Boyun Eğmeyen Fransa) söz edilmedi.

Yeni Halk Cephesi Temmuz ayındaki parlamento seçimlerinden en güçlü parti olarak çıkmıştı. Ancak Cumhurbaşkanlığı, muhafazakârlar ve sağ popülistler, sol ittifakın programını "tehlikeli bulduklarını" belirterek eleştiriyor.

Geçen hafta sonundan bu yana siyasi partilerle görüşmeler yapan Macron, sol ittifakın başbakan adayı Lucie Castets ile de Cuma günü bir araya gelmişti. Castets daha sonra yaptığı açıklamada "sol popülistler, sosyalistler, Yeşiller ve komünistlerden oluşan ittifakın, koalisyon için mutlak çoğunluk sağlanamadığı sürece uzlaşma aramaya" hazır olduğunu söylemişti.

Sol ittifak partilerinden Macron'a tepki

Sol popülist LFI koordinatörü Manuel Bompard, Macron'un sol ittifak hükümetini reddetmesinin ardından BFMTV televizyon kanalında yaptığı açıklamada, "Tamamen kabul edilemez, antidemokratik bir şiddet eylemi" dedi.

Parti lideri Jean-Luc Mélenchon da, X'te yayınladığı mesajda Macron'un "son derece ciddi bir durum yarattığını" savunarak Cumhurbaşkanı'nın görevden alınması talebinde bulunulacaklarını ifade etti.

Komünist lider Fabien Roussel ise Macron'un karanını protesto etme çağrısında bulundu. Roussel, "Önümüzdeki birkaç gün içinde valiliklerin önünde ve şehir merkezlerinde harekete geçmemiz gerekecek" dedi.

Fransa'da siyasi gelenek gereği Ulusal Meclis'teki en büyük grup başbakanlık için aday önerisinde bulunurken nihai kararı Cumhurbaşkanı veriyor. Ancak hükümetin yasa tekliflerini geçirmesi başbakanın Ulusal Meclis'te çoğunluğu elde etmesine bağlı olduğundan, aksi bir durumda hükümetin işleyişinde sorunlar yaşanabilir.

Macron, 11 Ağustos'ta sona eren Paris Olimpiyat Oyunları nedeniyle Gabriel Attal hükümetinin görev süresini geçici olarak uzatmıştı. Ancak Ekim ayına kadar 2025 yılı bütçe taslağının sunulması gerektiğinden, yeni hükümetin bir an önce kurulması gerekiyor.

AFP / TY,ET

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