 Fransa′da sokakta da maske zorunluluğu | AVRUPA | DW | 22.07.2020

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AVRUPA

Fransa'da sokakta da maske zorunluluğu

Fransa’da koronavirüs salgınına karşı önlemler yeniden artırılıyor. Ülkenin bazı bölgelerinde açık alanlarda da maske takma zorunluluğu getirildi.

Paris Eiffel Turm Licht Show Ehrung Corona Helfer (Reuters/B. Tessier)

Fransa koronavirüsün yayılmasını engellemek için yeni önlemler devreye soktu. Bazı bölgelerde sokakta da maske takma mecburiyeti getirildi. Açık alanda maske takılması gereken yerler arasında Bretonya gibi turizm bölgeleri de yer alıyor.

Hafta başında ülke genelinde kapalı alanlarda maske takılması zorunluluğu getirilmişti. Öncesinde ise sadece toplu taşımada uygulanan yasak artık kafe, restoran, market ya da devlet daireleri gibi kamuya açık tüm kapalı mekanları kapsıyor.

Paris metrosunda maskeli yolcular

Paris metrosunda maskeli yolcular

Maske takma zorunluluğunun genişletildiği bölgeler arasında batı kıyısındaki La Rochelle de bulunuyor. Yapılan açıklamada, yeni uygulamayla turistlerin yoğun olduğu bir dönemde virüsün olası yüksek yayılımının önlenmek istendiği belirtildi.

Fransa'nın kuzeybatısında yer alan Concarneau ve Saint-Brieuc sokaklarında da maske mecburiyeti getirildi.

Ülkede diğer bölgelerinde ise açık havada sadece pazar yerlerinde maske zorunluluğu uygulanıyor.

Vaka sayısı on katına çıktı

Bretonya bölgesinde koronavirüs vakalarının sayısı artışta. Bretonya'da 11 Mayıs - 10 Haziran tarihleri arasında haftada sadece 10 korona vakası tespit edilirken 10 Haziran'dan itibaren haftalık korona vaka sayası 100'ün üzerine çıktı.

Yetkililer vaka sayısındaki artışın turistlerin bölgeye virüsü taşımasından değil, kalabalık eğlenceler düzenlenmesi ve sosyal mesafe kurallarının ihlal edilmesinden kaynaklandığını ifade ediyor.

dpa/MK,HS

©️ Deutsche Welle Türkçe

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