Fransa‘da sokağa çıkma yasağı başladı

İtalya ve İspanya’nın ardından koronavirüs ile mücadele kapsamında Fransa’da ilan edilen sokağa çıkma yasağı bugün başladı. Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, ülkesinin aldığı önlemlerin Avrupa’daki en sert tedbirler olduğunu söyledi ve sokağa çıkma yasağının kontrolü için 100 bin polisin görev yapacağını açıkladı.

Fransa İçişleri Bakanı Castaner, ayrıca vatandaşlara çağrıda bulunarak "Evlerinizden ayrılmayın, ancak bu şekilde bize yardım etmiş olursunuz" diye konuştu. Fransızlara seslenen Bakan, "Bu sağlık savaşında müttefikimiz olun" çağrısı yaptı.

Fransa’da 17 Mart Salı öğleden itibaren yürürlüğe giren sokağa çıkma uygulamasında sadece mesleki veya tıbbi gereklilik durumlarında istisnaya izin veriliyor. Ayrıca ülkede dünden bu yana okul ve yuvalar da kapatıldığı için çocuklarına bakmak zorunda olanlar ile yaşlı ve bakıma muhtaç aile fertleriyle ilgilenenlerin sokağa çıkmasına müsade ediliyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dün Fransızlara televizyondan hitap ettiği konuşmasında kararın şimdilik iki hafta için uygulanacağını açıkladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron

Karara uymayanlara 135 euro para cezası

Fransa’da sokağa çıkma yasağına uymayanları 135 euro para cezası bekliyor. Ayrıca gruplar halinde yapılan bütün faaliyetler de yasak kapsamında. Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, buna aile buluşmaları ile arkadaşlar arasında toplanıp film izlemenin bile dahil olduğunun altını çizdi. Vatandaşların tek başına dolaşmaya çıkmasının veya köpeklerini gezdirmesinin ise grup oluşmadığı sürece yasak kapsamına girmediğini söyledi.

Fransa’da hükümetin çağrısına uyan pek çok işletme çalışanlarının evde kalmasına izin verirken gıda satın almak istyenlerin marketler önünde uzun kuyruklar oluşturduğu bildiriliyor.

Fransa’da toplu taşımanın da radikal şekilde azaltıldığı açıklandı.

Cezaevinde gerilim

Alınan önlemler nedeniyle cezaevlerinde de gerilim yaşandığı bildiriliyor. Grasse’deki bir cezaevinde ziyaretçi odalarının kapatılması üzerine mahkumların kapıları kırdığı, gardiyanlara saldırdığı, ancak durumun daha sonra sakinleştiği haber verildi. Benzer gerilimler geçen hafta da İtalya’da meydana gelmişti.

Fransa, İtalya ve İspanya’nın ardından Avrupa’da en çok koronavirüs görülen ve yaklaşık 150 kişinin hayatını kaybettiği üçüncü ülke. Yeni tip koronavirüs bulaşan kişi sayısının 7 bine yaklaştığı bildiriliyor.

AFP, dpa / ETO,HS

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