Fransa'da seçimlerin galibi Emmanuel Macron

Fransa'da sandık çıkış anketlerine göre Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunu halihazırdaki Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron kazandı.

Resmi olmayan sonuçlara göre Cumhuriyet Yürüyüşü'nün (En Marche) adayı Macron yüzde 57,6-58,2 oranında oy aldı. Macron'un rakibi sağ popülist Ulusal Birlik Partisi (RN) lideri Marine Le Pen'in oy oranı ise yaklaşık yüzde 42 oldu.

48 milyon 600 bin kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede seçimlerin 10 Nisan'da yapılan ilk turunda Cumhurbaşkanı Macron oyların 27,85'ini alarak birinci, Le Pen ise oyların yüzde 23,15'ini alarak ikinci olmuştu.

Seçimlere katılım oranı

İçişleri Bakanlığı Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turuna katılım oranının saat 17:00 itibarıyla yüzde 63,2 olduğunu açıkladı. Bu oran bir önceki seçimlere göre düşük. 2017 yılında seçimlerde katılım oranı yüzde 69,4 olmuştu.

Seçimlere katılım oranı 2017'ye göre düşük oldu Fotoğraf: Jean-Francois Badias/AP/icture alliance

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda aday gösteren çok sayıda siyasi parti, sağ popülist Le Pen'e karşı ikinci turda seçmenlere Macron'u tercih etmesi yönünde çağrıda bulunmuştu. Benzeri bir ortak cephe en son Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapıldığı 2017'de de oluşmuştu.

Macron'un, babası da tanınmış bir aşırı sağcı politikacı olan rakibi Marine Le Pen, bu seçimlerde eski yıllara göre görece ırkçı ve aşırı açıklamalardan kaçındıysa da Fransa'da Fransızların yabancılara göre önceliği olmasının anayasaya alınmasını talep etmesiyle dikkat çekti. Le Pen sosyal yardım veya konut gibi alanlarda Fransızlara öncelik tanınmasını savundu.

Macron'un rakibi Marine Le Pen Fotoğraf: Yves Herman/REUTERS

Siyasi gidişata yön veriyor

Fransa'da cumhurbaşkanı beş yıllık bir dönem için seçiliyor. Doğrudan seçilmesi sebebiyle meşruluğu da yüksek olan cumhurbaşkanı ülkede siyasi gidişata en fazla yön veren kişi. Mecliste çoğunluğu elinde tutan gruptan hükümet başkanını atayabildiği gibi, gerekli gördüğü dönemlerde meclisi dağıtma yetkisine sahip.

Fransa'da cumhurbaşkanı, 6 Kasım 1962 tarihinde yapılan anayasa değişikliğinden bu yana halk tarafından doğrudan seçiliyor. İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazilere karşı Fransız direnişinin sembolü olan General Charles de Gaulle, 1965 yılında bu sistemle seçilen ilk cumhurbaşkanı olmuştu.

DW, AFP,rtr, dpa/HT,AÜ