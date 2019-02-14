 Fransa′da Sarı Yeleklilerin protestoları üçüncü ayında | AVRUPA | DW | 16.02.2019

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AVRUPA

Fransa'da Sarı Yeleklilerin protestoları üçüncü ayında

Fransa'da Sarı Yeleklilerin protesto eylemleri üçüncü ayını doldurdu. Yapılan güncel bir ankete göre 14 haftadır devam eden gösterilere destek ise giderek düşüyor.

Frankreich Demo der Frauen der Gelbwesten (Getty Images/AFP/B. Guay)

Foto: ARŞİV

Fransa'da Sarı Yeleklilerin 17 Kasım 2018'de başlattıkları protesto eylemleri üçüncü ayını doldurdu. 17 Kasım'dan bu yana 14 haftadır ara vermeksizin protesto gösterilerini sürdüren Sarı Yelekliler bugün de Paris çevresinde ve Fransa'nın diğer bölgelerinde dağınık şekilde protesto gösterilerini sürdürüyor.

Şanzelize bulvarında Cumartesi günü birkaç yüz protestocu bir araya gelerek barış içinde bir protesto gösterisi düzenledi. Son dönemde meydana gelen ve ulusal çapta endişe yaratan Yahudi düşmanı saldırlar nedeniyle günün ilerleyen saatlerinde ise antisemitizmi kınayan bir gösteri planlanıyor. Bir dizi sarı yelekli protestocunun, gösteriler sırasında internet üzerinden Yahudi düşmanı ve ırkçı açıklamalar yapmaları nedeniyle, yetkililer ise hafta sonunda yapılacak gösterilerin radikal bir renge bürünmesinden endişe duyuyor.

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Almanya Ulaştırma Bakanı Scheuer, başta dizel araçlara getirilen yasak olmak üzere birçok düzenlemenin insanları Sarı Yelekliler benzeri kitlesel eylemlere itebileceği uyarısında bulundu. (03.02.2019)

Fransa'da Sarı Yeleklilerin eylemleri Paris'in başını çektiği bir grup kentte üst üste on ikinci haftasında da sürüyor. Fransız yargısı Cuma günü polisin eylemlerde plastik mermi kullanmasına yeşil ışık yakmıştı. (02.02.2019)

Fransa'da aktivistlerin, polisin amaç dışı kullandığını savunduğu plastik mermilere yönelik karar çıktı. Polis, özellikle Sarı Yeleklilerin eylemlerinde gündeme gelen plastik mermileri kullanmaya devam edecek. (01.02.2019)

Sarı Yeleklilerin eylemleri, akaryakıt zammını protesto amacıyla başlamıştı. Protestolar kısa zamanda Fransız hükümetinin politikalarının eleştirildiği geniş katılımlı eylemlere dönüşmüştü. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, protestoları dindirmek için önce akaryakıt zammını askıya almış, ardından da asgari ücrete 100 euro zam yapılmasını içeren bir paket açıklamıştı.

Yapılan son anketlere göre Sarı Yelekliler hareketine halkın desteği giderek azalıyor. Geçen çarşamba günü sonuçları açıklanan ankete göre, ankete katılanların yarısından fazlası protestoların sona erdirilmesinin zamanının geldiği yönünde görüş bildirdi.

İlk protesto günü olan 17 Kasım 2018'de yaklaşık 287 bin kişinin katıldığı belirtilen gösterilere, Fransız polisinin verdiği bilgilere göre geçen Cumartesi sadece 51 bin kişi geldi. Organizatörler ise gösterilere yaklaşık 118 bin kişinin katıldığını açıkladı.

AP,AFP/BW,ÖA

©Deutsche Welle Türkçe

 

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