 Fransa′da Sarı Yeleklilere ″sokağa çıkmayın″ çağrısı | AVRUPA | DW | 13.12.2018

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AVRUPA

Fransa'da Sarı Yeleklilere "sokağa çıkmayın" çağrısı

Strasbourg'da düzenlenen silahlı saldırı sonrası terör alarmına geçen Fransa'da hükümet, Sarı Yeleklilere hafta sonu gösteri düzenlememe çağrısı yaptı. Üç kişiyi öldüren Strasbourg saldırganı hâlâ yakalanamadı.

Paris'te geçen hafta düzenlenen gösterilerde yüzden fazla kişi gözaltına alındı

Paris'te geçen hafta düzenlenen gösterilerde yüzden fazla kişi gözaltına alındı

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Fransa'da yapılan anketlere göre, Cumhurbaşkanı Macron'un tavizlerinin ardından hükümet karşıtı gösterilere verilen destek kısmen azaldı. Ancak hâlen halkın yüzde 50'sinden fazlası protestoların sürmesinden yana. (11.12.2018)

Gezi Parkı eylemleriyle karşılaştırılan Sarı Yeleklilerin eylemleri hem talep hem sonuca ulaşma yönünden birbirinden ayrılıyor. Gezi’de öne çıkan isimler Sarı Yelekleri DW Türkçe’ye değerlendirdi. (11.12.2018)

1 Aralık 2018, Fransa için bir milat oldu. Sarı Yelekliler protestolarının en şiddetlisi o gün yaşandı. Ve hükümeti somut adım atmaya zorladı. O gün Paris’te bulunan DW'den Başak Sezen’in bölgeden izlenimleri. (11.12.2018)

Fransa'nın Strasbourg kentinde düzenlenen terör saldırısının ardından Fransız hükümeti, hafta sonu sokağa çıkmaya hazırlanan Sarı Yeleklilere çağrıda bulundu. Hükümet sözcüsü Benjamin Griveaux, göstericilere bu hafta sonu gösteri düzenlememe çağrısında bulundu.

Griveaux, Strasbourg'daki silahlı saldırı sonrası güvenlik güçlerinin üzerindeki baskıyı gerekçe göstererek Sarı Yeleklilerden "makul" olmasını istedi. 

Hükümet sözcüsü, "Güvenlik güçlerimiz son haftalarda yoğun şekilde göreve sevk edildi. Eğer herkes Cumatesi günü, aileleri ile geçireceği yıl sonu kutlamaları öncesinde, güvenlik güçlerini bir kez daha çalıştırmak yerine sakince işlerine giderse daha iyi olur" ifadesini kullandı.

Fransa'da polis ve güvenlik güçleri, Strasbourg'daki Noel pazarında ateş açarak üç kişi öldüren 29 yaşında Cherif Chekatt'i yakalamak için seferber olmuş durumda. Chekatt, yaralı olarak olay yerinden kaçmayı başarmıştı. Saldırganı yakalamak için başlatılan operasyon iki gündür devam ediyor. 

90 bin polis mesai yapmıştı

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un açıkladığı önlem paketine rağmen Sarı Yeleklilerin hafta sonu sokağa çıkma çağrısı yapmıştı. Geçtiğimiz hafta sonu düzenlenen Sarı Yelekliler eylemleri nedeniyle ülke çapında 90 bin polis göreve çağırılmıştı. Başkent Paris'te 8 bin polis memuru ve on zırhlı araçla güvenlik sağlanmıştı.

Daha fazlasını okumak için: Paris'in durduğu gün

Fransa'nın binlerce kişinin katıldığı Sarı Yeleklilerin eylemleri, akaryakıt zammını protesto amacıyla 17 Kasım'da başladı. Fransız hükümetinin politikalarının eleştirildiği geniş katılımlı eylemlere dönüşen gösterilere katılanlar, işçi, emekli ve öğrenci hakları gibi konularda taleplerini duyurmaya çalışıyor.

Macron, gösterileri dindirmek için ilk adım olarak akaryakıt zammını askıya almış, ardından da asgari ücrete 100 euro zam yapılmasını içeren bir paket açıklamıştı.

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"Sarı Yelekli" Sabine DW'ye konuştu

AFP/ÖA,GA

© Deutsche Welle Türkçe

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"Sarı Yelekli" Sabine DW'ye konuştu  

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